Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)

Tiết mục đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang là người con quê hương Ninh Bình; đại biểu các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh điều hành tại Lễ kỷ niệm.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam (cũ); các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam (cũ); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, phường trong tỉnh; thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đại diện lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Nam; đại diện thân nhân gia đình Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố thuộc phường Hà Nam và Nhân dân tổ dân phố Đình Tràng; đại diện cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên ưu tú của tỉnh cùng đông đảo du khách và nhân dân.

Chương trình Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, Mười nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Mở đầu Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, nhân dân đã dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các bậc tiền bối cách mạng, tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ cùng các Anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày, đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những mốc son bi tráng gắn liền với sự hy sinh anh dũng của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Chiến công và sự hy sinh tại Lam Hạ góp phần giữ vững hậu phương miền Bắc, bảo đảm sự chi viện cho miền Nam, cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Diễn văn nêu rõ: Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ trận đánh ngày 01/10/1966, những trận địa năm xưa hôm nay đã trở thành nơi tưởng niệm giữa quê hương thanh bình. Càng trân trọng cuộc sống hôm nay, chúng ta càng thấm thía cái giá của độc lập, tự do, càng hiểu trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo hạnh phúc của Nhân dân.

Lễ kỷ niệm hôm nay nhắc nhớ mỗi chúng ta về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về lòng yêu nước và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Đối với cán bộ, đảng viên, đó là lời nhắc phải tận tâm với công việc, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đối với thế hệ trẻ, đó là niềm tự hào và điểm tựa để nuôi dưỡng lý tưởng, sống có trách nhiệm, biết vượt qua khó khăn và cống hiến cho đất nước.

Sau khi Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình hợp nhất, truyền thống lịch sử, cách mạng của mỗi vùng đất trở thành tài sản tinh thần chung của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Lam Hạ anh hùng có vị trí thiêng liêng trong không gian lịch sử ấy. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ tên đất, tên người, những dấu tích và ký ức của cuộc kháng chiến, để mỗi bước phát triển của Ninh Bình đều được tiếp sức từ cội nguồn.

Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030; xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Sự phát triển ấy phải được thể hiện bằng những cơ hội học tập, việc làm tốt hơn, bằng cuộc sống an toàn, bình yên của mỗi gia đình, bằng sự chăm sóc chu đáo dành cho người có công và những người còn khó khăn.

Với lòng biết ơn sâu sắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các đồng đội đã từng chiến đấu ở Lam Hạ. Sự tri ân cần được thể hiện thường xuyên trong từng việc làm thiết thực, bằng tình cảm và trách nhiệm của cả cộng đồng.

Cần tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Trận địa pháo phòng không Lam Hạ; khẩn trương sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hiện vật, lời kể của nhân chứng. Những kết quả nghiên cứu từ Hội thảo khoa học về Mười nữ dân quân Lam Hạ cần được tiếp tục chắt lọc để phục vụ giáo dục lịch sử địa phương. Các hoạt động về nguồn, học tập tại di tích và các sản phẩm văn hóa phải giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu đúng lịch sử, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của các chị và giữ gìn sự tôn nghiêm của nơi tưởng niệm.

Đồng chí cũng mong muốn các bạn trẻ Ninh Bình luôn ghi nhớ những người con gái Lam Hạ, để từ niềm tự hào ấy nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mỗi việc làm có ích cho gia đình, cộng đồng và quê hương đều góp phần tiếp nối lý tưởng cao đẹp mà các chị đã dành trọn cuộc đời mình.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình nguyện giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, thế trận lòng dân, chăm lo tốt hơn cuộc sống của Nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Em Bùi Phương Thảo, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Biên Hòa đại diện thế hệ trẻ tỉnh Ninh Bình phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, em Bùi Phương Thảo, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Biên Hòa thay mặt cho thế hệ trẻ tỉnh Ninh Bình đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đi trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, trong đó có Mười nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Sáu mươi năm đã đi qua, nhưng khi nhắc đến Lam Hạ, thế hệ trẻ vẫn luôn cảm nhận được sự khốc liệt của một thời chiến tranh và sự hy sinh cao cả của những người con quê hương đã nằm lại trên mảnh đất này. Đây là dịp để thế hệ trẻ được thành kính tưởng nhớ, tri ân những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước; đồng thời, nhìn lại trách nhiệm của thế hệ mình trước những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Ý nghĩa lịch sử từ chiến công và sự hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần quả cảm của các chị cùng những giá trị lịch sử to lớn của sự kiện không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu đối với hôm nay và mai sau. Đó là bài học về lòng yêu nước, về ý chí kiên cường, về tinh thần dám hy sinh vì Tổ quốc; là nguồn động lực để giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, luôn sống có lý tưởng, có hoài bão, có ước mơ, không ngừng phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp theo là Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026) được chia thành 3 chương: Chương 1 “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”; Chương 2 “Nơi hậu phương cũng là tiền tuyến”; Chương 3 “Những linh hồn bất tử với non sông”. Chương trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu quảng diễn, thực cảnh sử thi, kết hợp chặt chẽ giữa nhiều loại hình ca, múa, nhạc, thơ với sân khấu hóa với sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu: NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, các ca sĩ Sao Mai: Tiến Hưng, Hương Ly, Phương Mai, các ca sĩ trẻ: Xuân Đức, Phúc Đại, Khánh Linh, Kim Ánh, Ngọc Anh cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Bình, Trường THCS Hà Nam và Trường THPT C Phủ Lý.

Đông đảo Nhân dân dự Lễ kỷ niệm.

Chương trình đã đưa các đại biểu trở về những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên mảnh đất Lam Hạ anh hùng (nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) cách đây 60 năm đã diễn ra những trận chiến đấu kiên cường, góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Trong khói lửa chiến tranh ấy, Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ - những cô gái tuổi đời còn rất trẻ - đã anh dũng chiến đấu và lần lượt ngã xuống ngay trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Thời gian có thể đã làm phai mờ dấu vết mồ hôi, xương máu của họ còn vương trên mâm pháo nhưng ý chí bất khuất và tấm gương hy sinh anh dũng của họ vẫn còn mãi, trở thành “Bài ca không thể nào quên” cho nhiều thế hệ Việt Nam tiếp bước mai sau.

Một số tiết mục đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.