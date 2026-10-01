Đưa câu chuyện liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vào bài thi thực tế

Qua hình thức học tập gắn với thực tiễn, sinh viên không chỉ được rèn kỹ năng tổ chức sự kiện mà còn được bồi đắp giá trị nhân văn, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tối 30-9, sân khấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng chật kín khán giả xem chương trình nghệ thuật “Nhớ”. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cùng con gái nuôi Nguyễn Thanh Thủy.

“Nhớ” được sinh viên xây dựng theo một mạch cảm xúc xuyên suốt, lấy câu chuyện về người liệt sĩ và người vợ ở hậu phương làm chất liệu chính. Toàn bộ các khâu từ xây dựng ý tưởng, nội dung, chuẩn bị sân khấu đến biểu diễn đều do sinh viên trực tiếp thực hiện.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục “Lá thư trở về”, tái hiện câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (nhân vật tên Huỳnh Văn Nhớ) cùng đồng đội dành tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc. Trong câu chuyện ấy còn có tình yêu giữa ông và bà Nguyễn Thị Lệ (nhân vật Hai Thương).

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, câu chuyện lịch sử được chuyển tải gần gũi với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, xúc động. Đây cũng là cách sinh viên vận dụng kiến thức tổ chức sự kiện vào một sản phẩm thực tế, đồng thời học cách kể những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật”.

Tiết mục tái hiện câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên do sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn thể hiện

Trưởng Ban Tổ chức chương trình Đinh Tấn Lợi, cho biết quá trình thực hiện “Nhớ” giúp sinh viên hiểu sâu hơn những kiến thức được học trên lớp.

“Chúng em được trực tiếp trải nghiệm từ lên ý tưởng, xây dựng nội dung, phân công công việc đến tổ chức sân khấu và xử lý tình huống. Đây không chỉ là bài thi kết thúc môn mà còn là cơ hội rèn kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp với đồng đội. Những trải nghiệm thực tế này sẽ là hành trang giúp chúng em tự tin hơn khi bước vào nghề”, Đinh Tấn Lợi chia sẻ.

Theo ThS Phan Văn Thành, giảng viên hướng dẫn môn Tổ chức sự kiện, “Nhớ” không chỉ đơn thuần là một bài thi kết thúc học phần Tổ chức sự kiện, mà còn giúp các em sinh viên trực tiếp cọ xát, rèn luyện và khẳng định năng lực chuyên môn của mình bằng một chương trình thực tế. Càng ý nghĩa hơn sự kiện còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, khi cả nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua đó bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc.

ThS Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, cho biết trong chương trình đào tạo ngành Quản trị lữ hành, lịch sử, văn hóa và địa lý là những kiến thức nền tảng. Sinh viên không chỉ học kiến thức về điểm đến mà còn được rèn khả năng kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với từng địa danh cho du khách.

Từ nền tảng đó, nhóm sinh viên lựa chọn câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm chất liệu xây dựng chương trình “Nhớ”.

“Ban đầu, đây là đề tài được đánh giá là khó thể hiện. Tuy nhiên, các em đã chủ động tìm kiếm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và đầu tư cho từng chi tiết sân khấu. Qua đó, câu chuyện về những người đã hy sinh được kể bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, tinh tế”, ThS Phan Bửu Toàn chia sẻ.

Qua cách sinh viên tiếp cận đề tài cũng cho thấy lịch sử có thể được truyền tải bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với cách tiếp nhận của thế hệ trẻ. Khi được trực tiếp tìm hiểu nhân vật, xây dựng câu chuyện và đưa lên sân khấu, kiến thức lịch sử không còn dừng lại ở những nội dung trong giáo trình mà trở thành trải nghiệm thực tế.