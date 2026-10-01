Di tích về tờ báo gắn liền với tên tuổi cụ Huỳnh Thúc Kháng chờ tu bổ

Di tích Trụ sở tòa soạn Báo Tiếng Dân tại số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Xuân, TP. Huế được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018. Đây từng là nơi đặt trụ sở tờ Tiếng Dân - tờ báo bằng chữ quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ, do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Ảnh: Sơn Thùy

Ngày 10.8.1927, Báo Tiếng Dân ra số đầu tiên. Trong hơn 16 năm hoạt động, từ năm 1927 đến 1943, tờ báo đã phát hành 1.766 số (Ảnh tư liệu)

Báo Tiếng Dân từng quy tụ nhiều trí thức, nhà hoạt động yêu nước và những cây bút có ảnh hưởng, trong đó có Đào Duy Anh; các nhà hoạt động sau này trở thành những người cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Diểu, Hải Triều...

Sau khi Báo Tiếng Dân đình bản năm 1943, hoạt động in ấn, xuất bản tại cơ sở này vẫn được duy trì. Về sau, khu nhà được sử dụng làm trụ sở Hội đồng châu Quảng Nam, ký túc xá cho sinh viên Quảng Nam và nơi ở của một số cán bộ Trường Đại học Y Huế

Công trình bị cải tạo, sửa chữa nhiều hạng mục để phục vụ sinh hoạt trong thời gian dài. Hiện nay, nhiều cấu kiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều mảng tường bị nứt toác, rêu mốc và cây dại bám vào tường công trình gây mốc, mủn, nguy cơ đổ sập

Tường lửng, mái hiên bị nứt; máng xối hư hỏng, gây thấm dột, rêu mốc. Hệ vì kèo bị mối mọt, mục hỏng tại những vị trí tiếp xúc với tường. Nhiều đoạn tường chịu lực phong hóa, bong tróc, dù từng được trám vá bằng xi-măng nhưng cũng không đảm bảo an toàn

Hệ thống cửa ở công trình này cũng hư hỏng nặng; khoảng 80% cánh cửa lá sách, cửa ván bị hư hại; cầu thang gỗ hư hỏng toàn bộ

Sau khi Trụ sở Báo Tiếng Dân được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018, những năm qua tình trạng di tích xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù đã nhiều lần đề xuất, dự án tu bổ, tôn tạo di tích này vẫn chưa được triển khai

Thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan khu vực di tích trong lúc chờ các cấp phê duyệt dự án tu bổ. Đồng thời, buộc phải đóng cửa công trình để đảm bảo an toàn