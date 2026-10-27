91 tuổi vẫn nhiệt thành truyền lửa

Sinh ra tại Hải Phòng, năm 1952, khi chưa đầy 17 tuổi, người thanh niên đất cảng đã tình nguyện nhập ngũ và cùng các đồng đội vượt qua muôn vàn thiếu thốn, hiểm nguy trong hơn 3 thập kỷ khói lửa chiến tranh. Nghỉ hưu, ông và gia đình sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, giữa cuộc sống đời thường, ký ức chiến tranh và những câu chuyện chân thành, sinh động tiếp tục đồng hành với ông trong các buổi giáo dục truyền thống, góp phần nối quá khứ hào hùng với hiện tại; thắp sáng thêm lý tưởng sống, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Đại tá Trần Quang Triệu (giữa) tới dâng hương, viếng đồng đội tại Tượng đài Chiến thắng Phước Long (TP Đồng Nai).

Ông Triệu tâm sự rằng, thế hệ trẻ ngày nay rất may mắn khi được Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội tạo mọi điều kiện học tập, có trình độ, kiến thức và tiếp cận nhanh chóng với khoa học kỹ thuật hiện đại. Đó là nền tảng vững chắc để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Mỗi lần gặp gỡ thế hệ trẻ, cựu chiến binh Trần Quang Triệu luôn dành nhiều tâm huyết để gửi gắm những trăn trở, kỳ vọng của một người đi trước. Ông xúc động chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi đã chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập, tự do. Sứ mệnh của thế hệ trẻ hôm nay là xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, phồn vinh. Độc lập, tự do chỉ thực sự trọn vẹn khi nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc”.

Mỗi lần thăm lại chiến trường xưa, ông chứng kiến nhiều thay đổi trong cuộc sống người dân, không còn những mái nhà tranh tạm bợ, thay vào đó là những con đường rộng mở, nhà cửa khang trang, khu dân cư sạch đẹp, học sinh tung tăng đến trường trong những bộ đồng phục đẹp đẽ. Thành quả đổi mới nhanh chóng ấy có sự đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên, trí thức trẻ.

Đại tá Trần Quang Triệu gửi gắm thông điệp sâu sắc tới các bạn trẻ mỗi lần gặp gỡ: Bác Hồ từng mong muốn đất nước ta phải sánh vai với các cường quốc năm châu. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào chính thế hệ trẻ hôm nay. Các bạn không được phép dừng lại hay thỏa mãn, mà phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng của cha anh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.