Các vận động viên tranh tài phần thi kéo co. Ảnh: NGỌC DUY

Giải đấu thu hút 14 đội tham gia, gồm 13 đội liên khu phố và 1 đội cán bộ, công chức, viên chức phường, với hơn 240 vận động viên tranh tài ở hai môn nhảy bao bố và kéo co.

Các vận động viên trên đường đua nhảy bao bố. Ảnh: NGỌC DUY

Các vận động viên thi đấu hết mình, tạo nên những màn tranh tài vui tươi, hấp dẫn. Những pha nhảy bao bố nhanh nhẹn, các lượt kéo co quyết liệt, kịch tính nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Thông qua các trò chơi dân gian quen thuộc, giải đấu góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các khu phố giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó. Qua đó, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ngày càng phong phú tại phường Sa Đéc.