Xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng là xã có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, luôn đoàn kết bên nhau, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mỗi dân tộc luôn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mình, góp phần tô thắm cho bức tranh văn hóa các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Trong ngày cưới, cô dâu mặc trang phục truyền thống của người Dao đỏ, đeo trang sức bạc và trùm khăn đỏ che mặt.

Hiện nay, toàn xã có 2.982 hộ, trong đó 100 hộ người Dao đỏ, chủ yếu ở hai bản Lũng Pươi và Lũng Củm. Người Dao Đỏ sống ở ven chân núi, nghề chủ yếu là làm nương, chăn nuôi gia súc gia cầm, là một trong những tộc người còn ít nhiều giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là những nét độc đáo trong đám cưới.

Lễ ăn hỏi người Dao Đỏ: Giữ trọn quan niệm “đủ đôi, đủ cặp”

Thành viên Câu lạc bộ trình diễn kèn Pí lè trong nghi thức đón dâu.

Khi đoàn nhà trai sang nhà gái gồm bố mẹ, quan lang và anh em họ hàng thân thích của chú rể, số người đi thường đi chẵn 4, 6, 8, hoặc 10 người. Theo quan niệm của người Dao đỏ xã Trường Hà, số người nhà trai đi đón phải là số chẵn, số lẻ là sự chia ly không suôn sẻ, không may mắn cho đôi trẻ về sau này.

Kể cả những đồ lễ mang sang nhà gái để ăn hỏi, mỗi thứ cũng phải mang đủ đôi theo như đã thoả thuận của 2 bên gia đình từ trước bao gồm: 1 đôi gà, 2 can rượu, số lượng lít rượu cũng là số chẵn và 2 đùi thịt lợn và 1 số trang sức cho cô dâu mà trước đây 2 gia đình đã thỏa thuận là 1 đôi vòng cổ, 1 đôi vòng tay, 1 cái xà tích, 1 bộ áo yếm, 1 đôi hoa tai.

Theo tục lệ từ thời xa xưa nhà trai phải đem theo phần lễ gồm 5 đồng bạc trắng và nhiều đồ lễ khác để bố mẹ của cô dâu, nhưng ngày nay đa số phần lễ này đã được loại bỏ.

Đại diện họ nhà trai và đại diện họ nhà gái ngồi mời nước trao đổi trong lễ ăn hỏi.

Khi đến nhà gái, ông quan lang 2 bên gia đình sẽ mời rượu, sau đó 2 gia đình cùng ăn uống, bàn bạc các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn tất thủ tục, nhà gái chuẩn bị đồ trong đôi sọt trả lễ theo phong tục. Trước khi ra về, đại diện hai bên đứng hai bên đưa nhau uống rượu đủ 2 chén (biểu tượng số chẵn đủ đôi đủ cặp), trao lời chúc tụng, hẹn ngày cưới; dù cuộc rượu vui đến đâu, nhà trai cũng bắt buộc xin phép ra về trước 12h đêm để mỗi nghi thức bước đầu diễn ra trọn trong một ngày, thể hiện sự rứt khoát, quyết tâm theo ý nguyện hai gia đình.

Lễ vật ăn hỏi của nhà trai được mang qua nhà gái của người Dao đỏ.

Sau khi ra về, nhà trai chuẩn bị và nhờ thầy mo trong bản xem ngày tổ chức đám cưới; khi định ngày, bố mẹ chú rể mang ít lễ vật sang nhà gái thông báo và thống nhất.

Tổ chức lễ cưới: Nghi thức giàu tính biểu tượng

Đến ngày cưới, nhà trai chuẩn bị đoàn đón dâu gồm đội kèn trống, bà đón và anh em trong xóm, giữ nguyên tắc số chẵn dù đông hay ít người. Điều đặc biệt trong đón dâu là đội nhạc bắt buộc có kèn pí lè (kèn nhạc trưởng), trọe và thanh la vừa mang ý nghĩa tâm linh báo hỷ với tổ tiên, dòng họ khi đón thêm thành viên mới, vừa thay mặt gia chủ đón mời anh em, bạn bè chung vui.

Cô dâu, chú rể mời rượu các đại biểu.

Trước khi ra cửa, thầy quan lang cầm 5 sợi vải đỏ tượng trưng se duyên làm lễ báo cáo tổ tiên, rồi lần lượt giao sợi thứ nhất cho chiếc khèn dẫn đường, sợi thứ hai cài lên cửa nhà, hai sợi vắt lên vai người thổi pí lè; người thổi pí lè đáp lễ nhận nhiệm vụ rồi vắt lại lên vai quan lang một sợi dây đỏ, sau đó dàn nhạc cất lên 3 bài truyền thống theo tục lệ ra cửa đón dâu của nhà trai.

Tại nhà gái, cô dâu mặc trang phục truyền thống, đeo vòng bạc, chùm khăn đỏ kín mặt tránh ánh mặt trời để không mất vía; trước khi ra cửa, đoàn đưa dâu và cô dâu đứng trước bàn thờ gia tiên nghe quan lang cùng hai ông phụ lễ thưa chuyện, xin tổ tiên phù hộ đi đường may mắn, không bị ma quỷ cản đường.

Đoàn đưa dâu sang nhà trai gọi là đoàn Săn cha, trang phục chỉnh tề, cô dâu cầm ô thể hiện sự đầy đủ đàng hoàng khi đi làm dâu; dọc đường gặp miếu thì vái lạy, qua mương suối thì thả tiền giấy, đồng xu mua hoa, qua chỗ lội nước thì có người cõng qua.

Khi cô dâu đã vào nhà, đội nhạc cụ cùng một đại diện gia đình thực hiện nghi thức đi tìm chú rể; khác với nhiều nơi, chú rể và phụ rể người Dao Đỏ ra khỏi nhà tránh mặt khi cô dâu vào, sau khi tìm thấy sẽ đón vào từ cửa sau để hai vợ chồng mỗi người vào một cửa, mang ý nghĩa đón lộc vào nhà trọn vẹn, ấm cúng, không thất thoát ra ngoài. Tiếp đó là nghi thức bái tổ trước bàn thờ gia tiên với sự chứng giám của hai bên láng giềng.

Gắn bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển bền vững

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chụp ảnh cùng câu lạc bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Vũ Khắc Quang đánh giá rất cao nỗ lực của xã Trường Hà trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ông Vũ Khắc Quang đề nghị xã Trường Hà, khi đã ra mắt câu lạc bộ tái hiện nghi thức đón dâu tại xóm Lũng Pươi, cần duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ; tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng và khai thác thêm những nghi lễ, phong tục đặc sắc của các dân tộc khác trên địa bàn, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Đồng thời, phát huy vai trò của các xóm, nghệ nhân và người dân trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở việc tạo ra một sản phẩm trải nghiệm cho du khách. Điều quan trọng là bảo đảm tính chân thực, tôn trọng chủ thể văn hóa và truyền tải đúng ý nghĩa của phong tục, thế hệ trẻ tại xã cần được khuyến khích tìm hiểu, thực hành và chủ động gìn giữ bản sắc dân tộc.