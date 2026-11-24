Mặc dù trời mưa to, giá rét, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn đón hàng trăm du khách đến tham quan, trải nghiệm ngay trong buổi sáng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có đông trẻ em và khách quốc tế

Tại bến thuyền Khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng nghìn du khách nối tiếp nhau, người mặc áo mưa, người che ô háo hức lên thuyền khám phá Tràng An

Anh Thanh Tuấn (du khách Thanh Hoá) chia sẻ: "Nhân ngày Văn hoá Việt Nam, gia đình tôi đã quyết định trở về với vùng đất Ninh Bình, trong đó có tham quan Tràng An, Cố đô Hoa Lư để các con được lắng nghe những câu chuyện văn hoá, lịch sử của cha ông, được chạm vào di sản, từ đó góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước"

Khung cảnh ở Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động cũng nhộn nhịp không kém những nơi khác. Gió to kết hợp mưa cũng không ngăn nổi dòng người đổ về đây. Hàng trăm chiếc thuyền nối đuôi nhau trên dòng sông Ngô Đồng đưa du khách tham quan, khám phá vùng đất Ninh Bình

Trời mưa rét nhưng khách quốc tế vẫn đạp xe tham quan, khám phá Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã tìm đến tham quan, trải nghiệm nhân Ngày Văn hoá Việt Nam

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa rét, thế nhưng hầu hết tại các khu, điểm, cơ sở du lịch, các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng, vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến so với những ngày trước đó

Chỉ trong sáng Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11, Vườn Quốc gia Cúc Phương ghi nhận đón hơn 800 lượt du khách; Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đón hơn 3.000 lượt du khách trong nước và quốc tế