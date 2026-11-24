Giáo dục truyền thống cho học sinh Trường Mầm non Lá Phong Đỏ (phường Kiến An, TP Hải Phòng) tại Nhà truyền thống Sư đoàn 363.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vào những hoạt động văn hóa, thể thao do địa phương tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213 tham gia giải chạy phong trào, thi đấu kéo co do UBND phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh tổ chức. Tại các đơn vị, nhiều trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, thi đấu bóng chuyền cũng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) tham gia giải chạy phong trào do UBND phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213 tham gia thi đấu kéo co do UBND phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh tổ chức.

Cùng với các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Thông qua những buổi giáo dục truyền thống, giới thiệu sách và sinh hoạt văn hóa, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tìm hiểu về lịch sử, truyền thống dân tộc, quê hương, đất nước; nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi quân nhân giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chiến sĩ Sư đoàn 363 tham gia trò chơi đẩy gậy.

Chiến sĩ Sư đoàn 363 tham gia trò chơi nhảy bao bố.

Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363) tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.

Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn 363 thi đấu bóng chuyền.

Thông qua các hoạt động góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội; đồng thời tăng cường đoàn kết quân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó, tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” trong lòng nhân dân.