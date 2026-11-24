Phát biểu tại sự kiện, Phương Mỹ Chi không giấu được niềm xúc động và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ chia sẻ suy nghĩ. Nữ ca sĩ nhìn nhận, người trẻ ngày nay có nhiều may mắn khi được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, đồng thời chứng kiến đất nước không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vinh dự đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh cắt từ video

Theo Phương Mỹ Chi, chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ đã có thể tiếp cận nguồn tri thức và kho tàng văn hóa phong phú từ khắp nơi trên thế giới. Dẫu vậy, giữa sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, những giá trị được vun đắp từ gia đình và quê hương vẫn luôn là nền tảng quan trọng, giúp mỗi người giữ vững bản sắc và tự tin bước ra thế giới.

"Đó là tiếng Việt thân thương, lời ru, là những câu chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng, những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng chúng con lớn lên, dạy chúng con biết sống nghĩa tình, biết yêu thương con người, trân trọng cội nguồn, và trên hết, luôn tự hào mình là người Việt Nam", Phương Mỹ Chi phát biểu.

Chia sẻ về hành trình nghệ thuật của mình, Phương Mỹ Chi cho biết tình yêu âm nhạc được khơi nguồn từ những làn điệu dân ca, câu hò, điệu lý thân thuộc. Chính chất liệu văn hóa quê hương đã góp phần hình thành phong cách âm nhạc của cô, đồng thời đưa nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi vẫn xem văn hóa truyền thống là nguồn chất liệu quý giá, không ngừng khai thác và làm mới để chuyển tải những câu chuyện, bản sắc Việt Nam qua góc nhìn và ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ trẻ.

"Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: Hồn Việt đưa ta lớn lên!", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

(Video: Bài phát biểu về văn hóa dài 7 phút của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Nguồn: VTV)

Trong phần chia sẻ, Phương Mỹ Chi cho rằng thế hệ trẻ cần biến tình yêu quê hương, đất nước thành hành động cụ thể thông qua việc trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân và nâng cao trách nhiệm với xã hội. Theo nữ ca sĩ, việc hiểu về cội nguồn, lịch sử dân tộc cần song hành với quá trình hình thành nhân cách, biết sống tử tế, chân thành và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đề cập đến bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, Phương Mỹ Chi cũng nhấn mạnh người trẻ có thể tận dụng các thành tựu khoa học và nền tảng số để đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Đây cũng là cơ hội để sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới, vừa bắt nhịp thời đại vừa giữ được tinh thần và dấu ấn Việt. Nữ ca sĩ đồng thời mong muốn mỗi người trẻ trở thành một người lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Kết lại, nữ ca sĩ phát biểu: "Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn, còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son".