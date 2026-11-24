Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức, đã thu hút gần 700 vận động viên (VĐV) trong và ngoài thành phố tham dự.

Các VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly nam, nữ 5 km, 10 km và 21 km quanh Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử.

Gần 700 VĐV trong và ngoài thành phố tham dự giải chạy Tây Yên Tử Trail 2026.

Các VĐV đã chinh phục những cung đường núi rừng thiên nhiên, kết hợp trải nghiệm cảnh quan và không gian văn hóa đặc trưng vùng Tây Yên Tử.

Giải diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân địa phương và du khách.

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao.

Giải chạy Tây Yên Tử Trail 2026 góp phần lan tỏa tinh thần luyện tập môn chạy, rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa và sức hấp dẫn của vùng đất Tây Yên Tử tới đông đảo nhân dân trong và ngoài thành phố.

Kết thúc Giải chạy, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV ở các cự ly và từng nội dung thi đấu nam, nữ.