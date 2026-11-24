Ngày 24/11, Tùng Dương diện áo dài khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Nam ca sĩ chia sẻ trong 25 năm làm nghề, anh chưa bao giờ muốn âm nhạc của mình chỉ dừng lại ở sự trình diễn. Tùng Dương muốn mỗi tiếng hát mang theo hồn cốt, khí phách và cả khát vọng của người Việt. Âm nhạc sẽ lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối những trái tim Việt Nam và khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt trong thời đại mới. "Với tôi, văn hóa chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần, là bản sắc và cũng là linh hồn của dân tộc. Tôi luôn tin rằng người nghệ sĩ không chỉ có trách nhiệm gìn giữ di sản, mà còn phải dám khai phá, cách tân, thậm chí phá vỡ những khuôn mẫu cũ để văn hoá dân tộc tiếp tục sống mãnh liệt trong thời đại mới", anh bày tỏ.

Phương Mỹ Chi cũng góp mặt tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc đưa di sản bước tiếp cùng thời đại. Với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy sáng tạo, người trẻ có thể tìm kiếm những phương thức mới để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam, từ các sản phẩm nghệ thuật đến nội dung số, qua đó đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Trong dịp "Tết Văn hóa" đầu tiên, vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng ê-kíp Thám tử Kiên diện cổ phục, giao lưu cùng khán giả tại TP.HCM. Đinh Ngọc Diệp chia sẻ 24/11 là một ngày thật đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, không chỉ vì có thêm một ngày nghỉ, mà bởi đây là dịp để mỗi người thực hành và cảm nhận văn hóa theo cách riêng. "Bạn có thể tham gia một sự kiện, xem một vở kịch, thăm di tích, bảo tàng hay đơn giản là ở nhà đọc vài trang sách hoặc bữa cơm quây quần cũng chính là biểu hiện bình dị nhất của văn hóa", cô chia sẻ.

Hoa hậu Thanh Thủy hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam bằng bộ ảnh chụp với áo dài. Theo cô, yêu văn hóa đôi khi không phải là giữ mọi thứ đứng yên trong quá khứ, mà để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục sống, thở và đồng hành một cách tự nhiên trong nhịp sống hôm nay. "Có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè ở nhiều vùng đất khác nhau, Thủy nhận ra một điều thú vị: càng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới, mình lại càng hiểu rõ hơn gốc rễ của chính mình. Bởi điều khiến một người trở nên đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là những gì mình thể hiện ra bên ngoài, mà là câu chuyện về quê hương, cội nguồn và những giá trị đã góp phần hình thành nên con người mình", cô chia sẻ.

Tiểu Vy gửi lời tri ân đến những người đang gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong khi Ngọc Châu bày tỏ: "Hạnh phúc biết bao khi mình được sống trong một đất nước giàu truyền thống văn hóa. Và càng hạnh phúc hơn nữa khi được trưởng thành trong dòng chảy ấy, được thừa hưởng và góp phần gìn giữ lan toả những nét đẹp ấy đến với cộng đồng".

Đăng ảnh diện áo bà ba, quấn khăn rằn và mang theo nón lá, Hoa hậu Lương Thùy Linh chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. "Với Linh, văn hóa chẳng ở đâu xa xôi, mà hiện hữu giản dị trong từng nếp nhà, tà áo truyền thống, hương vị quê hương và nghĩa tình người Việt dành cho nhau qua bao thế hệ. Giữa nhịp sống của thời đại mới, chỉ mong chúng ta có thể chậm lại một chút, học cách lắng nghe và trân quý những di sản bình dị mà quý giá này. Xin mến gửi lời chúc cho những giá trị Việt mãi bền bỉ tỏa sáng và nối dài trong tim mỗi người con đất Việt, để mỗi chúng ta là một đại sứ văn hóa và kể lại câu chuyện Việt Nam bằng tất cả sự chân thành", cô cho biết.

Những ngày này, ca sĩ Duyên Quỳnh tất bật với lịch trình biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành phố trong "Tết Văn hóa". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ ca sĩ cho rằng người nghệ sĩ không chỉ có vai trò mang đến những giây phút giải trí mà còn có thể trở thành cầu nối để những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Và với nữ ca sĩ, được góp một phần nhỏ bé vào hành trình ấy là niềm vui, niềm tự hào và cũng là một dấu ấn rất đẹp trong hành trình nghệ thuật.

An Nhi