Ngày 24/11, UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) chính thức ra mắt thương hiệu du lịch Visit Kim Phú cùng hệ thống truyền thông đa nền tảng, nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và thúc đẩy du lịch cộng đồng.

Đây là địa phương cấp xã đầu tiên tại Quảng Trị xây dựng hệ sinh thái truyền thông du lịch bài bản trên không gian số.

Visit Kim Phú là hệ thống truyền thông du lịch do UBND xã quản lý, gồm website và 4 kênh mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Các nền tảng sử dụng chung tên gọi, logo và định hướng nội dung, trong đó website đóng vai trò trung tâm, cung cấp thông tin song ngữ Việt - Anh về cảnh quan, văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch địa phương.

Từ quảng bá cảnh quan đến kết nối dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã (Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa và Minh Hóa thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ), xã Kim Phú có diện tích hơn 550km² với lợi thế thiên nhiên kỳ vĩ: những dãy núi đá vôi trùng điệp, hơn 60 hang động lớn nhỏ cùng hệ thống sông suối, thung lũng nguyên sơ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thông tin về điểm đến, đường đi, lưu trú và ẩm thực tại đây còn phân tán, khiến du khách gặp nhiều trở ngại khi tự lên kế hoạch khám phá. Trăn trở trước điều này, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, đã nảy ra ý tưởng và tự tay xây dựng website du lịch riêng cho địa phương tại địa chỉ visitkimphu.com.

Toàn cảnh làng du lịch Tân Hoá nhìn từ trên cao (Ảnh: Oxalis).

Tranh thủ thời gian sau giờ làm việc hành chính, ông Hùng trực tiếp thiết kế, biên tập nội dung và cập nhật chi tiết từ đường đi, điểm tham quan đến bảng giá dịch vụ lưu trú, ăn uống. Mọi dữ liệu trước khi đăng tải đều được cán bộ địa phương rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

"Kim Phú đẹp lắm, nhưng khó tìm thông tin nên tôi làm một trang web du lịch để du khách ở đâu cũng tra được đường đi, chỗ ở, món ăn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Một xã miền núi vẫn có thể làm chuyển đổi số du lịch nếu dám bắt tay vào làm", ông Hoàng Tự Quốc Hùng chia sẻ.

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú tự tìm tòi, xây dựng website du lịch (Ảnh: UBND xã Kim Phú).

Không dừng lại ở một website đơn lẻ, sáng kiến của Chủ tịch xã đã phát triển thành thương hiệu Visit Kim Phú, đồng bộ nhận diện trên website và 4 nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Trong đó, website đóng vai trò trung tâm, vừa quảng bá cảnh quan, vừa cung cấp thông tin thiết thực, giúp du khách tìm hiểu điểm đến, cách di chuyển, lưu trú, ẩm thực và các trải nghiệm tại Kim Phú.

Làng du lịch Tân Hóa nổi bật bởi mô hình nhà phao chống lũ.

Điểm nhấn công nghệ của nền tảng này là trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "Hỏi về Kim Phú", hoạt động 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của du khách dựa trên kho dữ liệu chuẩn xác do địa phương kiểm chứng.

Theo vị lãnh đạo, sắp tới xã cũng dự kiến lắp đặt hệ thống mã QR thuyết minh song ngữ tại các điểm tham quan và cơ sở dịch vụ để khách tra cứu thông tin, nghe thuyết minh tự động và đối chiếu giá niêm yết.

Quảng bá di sản và văn hóa cộng đồng

Thay vì quảng bá dấu ấn cá nhân, ông Hùng định hướng Visit Kim Phú trở thành kênh kết nối tài nguyên, con người và dịch vụ địa phương, kể những câu chuyện chân thực nhất về vùng đất giàu bản sắc.

Visit Kim Phú được xây dựng thành thương hiệu truyền thông du lịch chung của địa phương (Ảnh: UBND xã Kim Phú).

Trên bản đồ du lịch, Kim Phú sở hữu những "tọa độ" tầm cỡ quốc tế. Nổi bật là hệ thống hang động Tú Làn, Rục Mòn, Tam Giới, hồ Yên Phú, thung lũng Hung Trâu và làng đá mọc.

Đặc biệt, năm 2023, làng du lịch Tân Hóa (nay thuộc xã Kim Phú) đã được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới. Vẻ đẹp hoang sơ nơi đây từng lọt vào mắt xanh của nhiều đoàn làm phim lớn trong nước và quốc tế như bom tấn Hollywood Kong: Skull Island, phim Bollywood SILAA, cùng các tác phẩm điện ảnh Việt như Người bất tử, Truyền thuyết về Quán Tiên, Thám tử Kiên 2...

Tận dụng lợi thế hơn 620 ngôi nhà phao chống lũ độc đáo tại Tân Hóa, địa phương đang đẩy mạnh mô hình homestay nhà phao, kết hợp các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa bản địa

Bên cạnh cảnh quan, sức hút của Kim Phú còn nằm ở chiều sâu văn hóa của đồng bào Rục (dân tộc Chứt) ở bản Yên Hợp – cộng đồng từng sinh sống trong hang đá giữa đại ngàn đến năm 1959 – cùng nét sinh hoạt đặc trưng của người Nguồn. Những món ăn dân dã như pồi (cơm bồi), ốc lèn, rau tớn, lóng (canh chuối rừng), bột nhúc… được giới thiệu trên nền tảng số không chỉ là đặc sản, mà còn là câu chuyện về cách con người thích nghi hài hòa với thiên nhiên.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Phú, bài toán lớn nhất của địa phương hiện nay là làm sao giữ chân du khách lưu trú dài ngày thay vì chỉ tham quan hang động rồi rời đi.

Tận dụng lợi thế hơn 620 ngôi nhà phao chống lũ độc đáo tại Tân Hóa, địa phương đang đẩy mạnh mô hình homestay nhà phao, kết hợp các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa bản địa.

Với ông Hoàng Tự Quốc Hùng, việc ra mắt website và các kênh mạng xã hội chỉ là bước khởi đầu. Đích đến cuối cùng là biến những lượt tương tác trên không gian số thành những chuyến đi thực tế, giúp người dân trực tiếp tham gia làm dịch vụ, tạo sinh kế bền vững ngay trên quê hương mình.