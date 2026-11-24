Một tiết mục văn nghệ với áo dài, nón lá truyền thống được trình diễn tại ngày hội. Ảnh: N.ĐOAN

Ngày hội thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh trên địa bàn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan và mua sắm sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm thủ công, ẩm thực đặc trưng địa phương.

Đồng thời, người dân và du khách được trải nghiệm không gian số, tiếp cận các tiện ích công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt và tìm hiểu thông tin về sản phẩm du lịch địa phương.

Lãnh đạo xã Phú Ninh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp xã Phú Ninh. Ảnh: N.ĐOAN

Trong khuôn khổ ngày hội, địa phương phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026; ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp và trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, cùng với chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xã luôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từng bước đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao; duy trì hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ dân ca, bài chòi.

Du khách mua sắm sản phẩm OCOP tại ngày hội. Ảnh: N.ĐOAN

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với chuyển đổi số được quan tâm, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến người dân và du khách.