Yoona (SNSD) khoe visual tựa 'nữ thần mùa thu'

Yoona (SNSD) tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi khoe loạt ảnh đời thường với phong cách thời trang mùa thu trẻ trung, đồng thời cho thấy tỷ lệ cơ thể nổi bật và gương mặt nhỏ nhắn đến khó tin.

Cụ thể, mới đây, Yoona đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Vì là mùa thu”. Không cần tạo dáng cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo trong trẻo và thần thái nhẹ nhàng.

Yoona (SNSD) tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi khoe loạt ảnh đời thường với phong cách thời trang mùa thu trẻ trung.

Trong loạt ảnh, Yoona diện áo hoodie khóa kéo màu ivory, phối cùng áo khoác da nâu dáng oversized, quần short màu be và boots đen cao cổ. Sự kết hợp giữa những gam màu trung tính giúp tổng thể trang phục mang đậm không khí mùa thu, vừa đơn giản vừa có điểm nhấn.

Đáng chú ý, Yoona kéo sâu phần mũ hoodie xuống đầu, hai tay tinh nghịch kéo phần dây sang hai bên. Nụ cười nhẹ trên gương mặt càng làm nổi bật vẻ đáng yêu của nữ ca sĩ. Chiếc mũ gần như che kín khuôn mặt càng khiến khán giả chú ý đến gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét rõ ràng của cô.

Chiếc mũ gần như che kín khuôn mặt càng khiến khán giả chú ý đến gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét rõ ràng của cô.

Bên cạnh đó, đôi chân thon dài lộ ra dưới quần short giúp Yoona tiếp tục khoe tỷ lệ cơ thể nổi bật. Dù diện trang phục đời thường khá thoải mái, nữ ca sĩ vẫn không thể che giấu vẻ thanh lịch, trong trẻo vốn là hình ảnh quen thuộc của cô từ những ngày đầu hoạt động.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. “Đến lúc nghịch dây hoodie cũng đáng yêu quá”, “Đúng chuẩn không khí mùa thu”, “Mặt nhỏ đến mức bị mũ che gần hết”, “Yoona vẫn là Yoona”, “Phong cách này hợp với cô ấy quá” là những bình luận được khán giả để lại.

Loạt ảnh của Yoona nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Yoona sinh năm 1990 và ra mắt cùng SNSD vào tháng 7/2007. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô còn xây dựng sự nghiệp diễn xuất với nhiều tác phẩm như Confidential Assignment, EXIT, Miracle: Letters to the President, Pretty Crazy cùng các bộ phim truyền hình You Are My Destiny, God of War Zhao Yun, Big Mouth, King the Land và Bon Appétit, Your Majesty.

Trong thời gian tới, Yoona dự kiến trở lại màn ảnh với Unnatural - bộ phim thuộc thể loại y khoa bí ẩn, xoay quanh một nữ pháp y tìm cách hé lộ sự thật phía sau những cái chết được cho là bất thường.