Anne Hathaway nâng tầng phong cách với chiếc túi xa xỉ hiếm có

Trong lần xuất hiện mới đây, ngôi sao The Devil Wears Prada 2 lựa chọn áo tank top ôm sát cơ thể kết hợp quần ống rộng có độ co giãn. Cách phối đồ tối giản giúp Anne Hathaway duy trì vẻ thanh lịch, đồng thời tạo sự thoải mái trong thời gian mang thai.

Bên ngoài, cô khoác thêm một chiếc áo xuyên thấu với phần cổ viền ren bèo, tạo điểm nhấn nữ tính cho tổng thể. Xu hướng trang phục xuyên thấu vì thế cũng được nữ diễn viên đưa vào phong cách thời trang dành cho mẹ bầu.

Anne Hathaway lựa chọn thiết kế túi có họa tiết jacquard dệt kim hai màu đen - trắng. Ảnh: BACKGRID

Đôi sandal đen đính chi tiết ánh bạc giúp tổng thể không quá đơn điệu. Tuy nhiên, tâm điểm trong diện mạo lần này nằm ở chiếc túi Prada Cleo mà Anne Hathaway mang theo. Thiết kế có họa tiết jacquard dệt kim hai màu đen - trắng, tạo điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục đơn sắc.

Mẫu túi này từng xuất hiện trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Prada dưới thời đồng giám đốc sáng tạo Miuccia Prada và Raf Simons. Prada cho biết bộ sưu tập khi đó tập trung vào ý tưởng thay đổi và chuyển hóa, kết hợp giữa sự đơn giản, tính thực dụng với vẻ thanh lịch.

Prada Cleo được phát triển từ một thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu từng phổ biến trong thập niên 1990. Mẫu túi hiện không còn được bán trên website Prada, nhưng vẫn xuất hiện trên một số nền tảng mua bán hàng đã qua sử dụng, khiến thiết kế Anne Hathaway lựa chọn càng tạo cảm giác đặc biệt.

Anne Hathaway lựa chọn áo tank top ôm sát cơ thể kết hợp quần ống rộng có độ co giãn. Ảnh: BACKGRID

Để hoàn thiện diện mạo, nữ diễn viên sử dụng khuyên tai bạc dạng vòng, nhẫn cùng kính râm màu đen. Cô chọn son môi màu mâm xôi và sơn móng tay, móng chân màu đỏ burgundy, tạo điểm nhấn mang sắc thái mùa thu.

Anne Hathaway hiện mang thai con thứ ba với chồng Adam Shulman. Nữ diễn viên công bố tin vui hồi tháng 7 trong thời điểm cô đang quảng bá nhiều dự án điện ảnh trong năm.