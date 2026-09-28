Yoona (Girls' Generation) khoe vẻ đẹp tựa nàng thơ giữa lòng nước Ý

Yoona là thành viên nhóm nhạc Girls' Generation và đồng thời là diễn viên được yêu mến tại Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô thường nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang và diện mạo trẻ trung.

Mới đây, Yoona thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong tháng 9 trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ đăng tải hình ảnh kèm chú thích ngắn gọn: "September" (tạm dịch: Tháng 9). Khác với những khoảnh khắc xuất hiện tại các lịch trình công việc, loạt ảnh lần này ghi lại hình ảnh gần gũi, tự nhiên của Yoona trong chuyến đi.

Yoona chia sẻ hình ảnh đời thường trong chuyến đi đến Milan (Ý).

Trong một bức ảnh, Yoona diện áo khoác ngắn màu nâu camel kết hợp áo len bên trong. Nữ nghệ sĩ tạo điểm nhấn bằng kính râm đặt trên đầu, hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Khi ghé một cửa hàng gelato, cô thoải mái tạo dáng cùng cây kem trên tay. Biểu cảm vui vẻ của Yoona mang đến hình ảnh gần gũi hơn so với vẻ chỉn chu thường thấy khi xuất hiện tại các sự kiện.

Ở một khoảnh khắc khác, Yoona lựa chọn trang phục theo phong cách thanh lịch với váy midi dài màu be kết hợp áo khoác đen. Tông màu trung tính giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, tinh tế. Nữ nghệ sĩ búi tóc cao, qua đó làm nổi bật phần cổ và đường nét gương mặt. Cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng, phù hợp với hình ảnh của Yoona khi dạo phố tại châu Âu.

Yoona gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.

Nữ diễn viên khám phá vẻ đẹp của nước Ý.

Bên cạnh hoạt động cùng Girls' Generation, Yoona nhiều năm qua còn phát triển song song sự nghiệp diễn xuất. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, đồng thời được chú ý với khả năng đảm nhận những dạng vai khác nhau.

Trong thời gian tới, Yoona sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình Unnatural của đài tvN. Trong phim, cô đảm nhận vai diễn là một chuyên gia pháp y. Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2027. Sự trở lại của Yoona trong một vai diễn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt sau thời gian cô tập trung cho các hoạt động nghệ thuật và lịch trình cá nhân.