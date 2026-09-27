Sana (TWICE) khoe loạt ảnh đầy khí chất

Sana (TWICE) tiếp tục gây chú ý với diện mạo sang trọng và quyến rũ trong loạt ảnh hậu trường một sự kiện của thương hiệu thời trang cao cấp. Nữ thần tượng khiến người hâm mộ xuýt xoa với thần thái ngày càng cuốn hút.

Cụ thể, Sana đã đăng tải một số hình ảnh lên trang cá nhân, đồng thời gắn thẻ thương hiệu. Trong loạt ảnh, nữ thần tượng tạo dáng trước phông nền rèm trắng mềm mại, diện thiết kế váy đen không tay cổ vuông ôm nhẹ theo đường cong cơ thể.

Những hình ảnh mới đây của Sana.

Mái tóc nâu được uốn gợn sóng bồng bềnh, buông tự nhiên giúp Sana tôn lên đường nét gương mặt. Khi khẽ nghiêng người trước ống kính, nữ thần tượng khoe góc nghiêng nổi bật cùng sống mũi cao, tạo cảm giác vừa thanh thoát vừa cuốn hút.

Đáng chú ý, thiết kế váy giúp Sana khoe khéo đôi tay thon gọn, bờ vai vuông cùng phần xương quai xanh thanh mảnh. Đường cong cơ thể được tôn lên vừa phải, mang đến hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, khí chất.

Trong ánh sáng có phần trầm, ánh mắt sắc sảo và thần thái sang trọng của Sana càng nổi bật. Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ thần tượng sở hữu khí chất phù hợp với những thương hiệu cao cấp, thậm chí ví cô như “người mang vẻ đẹp của hàng hiệu”.

Ánh mắt sắc sảo và thần thái sang trọng của Sana càng nổi bật.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ liên tục dành lời khen cho Sana. Một số bình luận hài hước dựa trên cách chơi chữ với tên nữ thần tượng: “Đúng là không có Sana thì chẳng còn gì để nói”, “Nhan sắc làm rung chuyển Milan”, “Khí chất ngày càng sang trọng”, “Chiếc váy đen này sinh ra là dành cho Sana”.

Sana sinh năm 1996, là thành viên nhóm nhạc TWICE. Trong những năm qua, nữ thần tượng thường xuyên gây chú ý với hình ảnh thời trang đa dạng, từ ngọt ngào, nữ tính đến trưởng thành và quyến rũ.

Sana thường xuyên gây chú ý với hình ảnh thời trang đa dạng, từ ngọt ngào, nữ tính đến trưởng thành và quyến rũ.

TWICE vừa hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn nhất trong sự nghiệp. Tour diễn bắt đầu từ tháng 7/2025 tại Inspire Arena ở Incheon và kéo dài khoảng một năm, đi qua 44 khu vực tại châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Âu với tổng cộng 81 đêm diễn.

Đáng chú ý, TWICE là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động quốc gia Tokyo, đồng thời trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Kai Tak Stadium ở Hong Kong. Nhóm cũng thu hút khoảng 550.000 khán giả tại Bắc Mỹ và 640.000 khán giả tại Nhật Bản, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop.