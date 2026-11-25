Tấm vải thêu dòng chữ 'KIM HOANG' và 'HOANG VAN'
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Cà Mau, trong quá trình khai quật và lấy mẫu sinh phẩm HCLS chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cái Nước (Cà Mau), lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật ở các phần mộ liệt sĩ.
Đặc biệt, ở phần mộ số 915, hàng 10, lô 14, khu B, tìm thấy tấm vải hình chữ nhật; có thêu hai dòng chữ: Dòng chữ “KIM HOANG” phía trên, thêu bằng chỉ xanh da trời; dòng chữ “HOANG VAN” phía dưới, thêu bằng chỉ đỏ. Đây có thể là di vật của liệt sĩ.
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau mong muốn, gia đình, người thân, cựu chiến binh và nhân dân ai biết thông tin về miếng vải có thêu hai dòng chữ: “KIM HOANG” và “HOANG VAN”; hoặc biết thông tin về liệt sĩ xin gửi về: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, số 500, đường Trần Văn Thời, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0919.941.649 (đồng chí Ngô Trường Phùng).
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/tam-vai-theu-dong-chu-kim-hoang-va-hoang-van-1066024