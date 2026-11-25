Đặc biệt, ở phần mộ số 915, hàng 10, lô 14, khu B, tìm thấy tấm vải hình chữ nhật; có thêu hai dòng chữ: Dòng chữ “KIM HOANG” phía trên, thêu bằng chỉ xanh da trời; dòng chữ “HOANG VAN” phía dưới, thêu bằng chỉ đỏ. Đây có thể là di vật của liệt sĩ.

Tấm vải thêu có dòng chữ "KIM HOANG" và "HOANG VAN". Ảnh do Bộ CHQS tỉnh Cà Mau cung cấp

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau mong muốn, gia đình, người thân, cựu chiến binh và nhân dân ai biết thông tin về miếng vải có thêu hai dòng chữ: “KIM HOANG” và “HOANG VAN”; hoặc biết thông tin về liệt sĩ xin gửi về: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, số 500, đường Trần Văn Thời, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0919.941.649 (đồng chí Ngô Trường Phùng).