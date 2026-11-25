Quyết tâm thu vượt dự toán

Theo Thuế tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 18/11, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 10.740 tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm (11.132 tỷ đồng). Trong đó, thu từ Xổ số kiến thiết 4.700 tỷ đồng; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.750 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 1.050 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 1.100 tỷ đồng...

Với tiến độ này, ngành Thuế đánh giá khả năng hoàn thành dự toán năm là rất cao, đồng thời đặt mục tiêu phấn đấu thu nội địa cả năm đạt 12.100 tỷ đồng, vượt khoảng 9% dự toán.

Hoạt động của Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó Trưởng thuế tỉnh Cà Mau, đánh giá: “Trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động đến nguồn thu, kết quả tích cực của nguồn thu ngân sách cho thấy sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp, người nộp thuế. Tuy nhiên, mục tiêu vượt dự toán đòi hỏi ngành Thuế phải quyết liệt hơn trong điều hành, bám sát từng địa bàn, khu vực và sắc thuế, kịp thời khai thác các nguồn thu còn dư địa”.

Thực tế, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 chịu tác động đáng kể từ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tôm nguyên liệu ước giảm thu khoảng 870 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu làm giảm thu khoảng 400 tỷ đồng; nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng làm giảm thu khoảng 70 tỷ đồng. Ngoài ra, chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có doanh thu không quá 10 tỷ đồng cũng ảnh hưởng đến số thu.

Bên cạnh đó, biến động từ tình hình xung đột tại Trung Đông tác động đến giá năng lượng, chi phí vận chuyển và thị trường tiêu thụ, gây thêm khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Biến động giá xăng, dầu và chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường tác động đến nguồn thu ngân sách.

Ông Châu Vĩnh Thuận cho biết, trong giai đoạn nước rút, ngành Thuế tập trung điều hành thu sát từng địa bàn, phát huy vai trò của 8 Thuế cơ sở và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khoản thu phát sinh. Trọng tâm là khai thác nguồn thu từ đất đai, bất động sản; đôn đốc các doanh nghiệp thuộc Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau kê khai, nộp thuế đúng hạn; tăng cường quản lý các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và kinh doanh trực tuyến.

Chống thất thu, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro và thu hồi nợ thuế, ngành Thuế đẩy mạnh khai thác dữ liệu hoá đơn điện tử, hoạt động thương mại điện tử để phát hiện những trường hợp có dấu hiệu kê khai thiếu doanh thu; phân loại nợ, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ và kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp cố tình chây ỳ. Việc quản lý chặt chẽ được thực hiện đồng thời với tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ.

Nâng cao chất lượng từng nguồn thu

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau, nhiệm vụ của ngành không dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu thu trước mắt mà phải nâng cao chất lượng từng nguồn thu. Muốn vậy, cần chú trọng nuôi dưỡng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý để các hoạt động kinh tế phát sinh được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai từ ngày 1/1/2026. Ngành Thuế tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ số, kê khai, sử dụng hoá đơn và nộp thuế, giúp hộ kinh doanh thích ứng với phương thức quản lý mới. Qua đó, vừa nâng cao tính minh bạch, vừa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

Cán bộ Thuế tỉnh Cà Mau rà soát các nguồn thu, triển khai giải pháp quản lý thuế.

Ngoài các nguồn thu truyền thống, thương mại điện tử, kinh tế biển và du lịch sinh thái được xác định là những lĩnh vực còn nhiều dư địa. Ngành Thuế tiếp tục chuẩn hoá dữ liệu người nộp thuế, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; phối hợp với địa phương quản lý quy hoạch, đất đai, tiến độ khai thác quỹ đất và nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Từ kết quả đạt được trong năm 2026, ngành Thuế tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu nguồn thu trong năm 2027, từng bước giảm phụ thuộc vào các nguồn thu đặc thù, mở rộng nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tăng thu ngân sách phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển ổn định. Đây chính là nền tảng để ngân sách địa phương tăng trưởng bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó Trưởng thuế tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.