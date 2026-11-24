Ngày Văn hoá Việt Nam

Tối 24/11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đón đông đảo khán giả tham dự chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”.

Khán giả trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình hào hứng chờ đón chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”.

Chia sẻ với phóng viên, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động. Có mặt tại Mỹ Đình trước giờ khai màn “Muôn sắc Việt Nam”, cô hào hứng khi đông đảo khán giả cùng chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với người dân.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Cùng chung cảm xúc ấy, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống trong không khí Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Trước hàng vạn khán giả, anh cho biết cảm thấy thăng hoa, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm và sứ mệnh của người nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát triển văn hóa.

“Văn hóa là cội nguồn của dân tộc”, Tùng Dương nhấn mạnh. Nam ca sĩ kêu gọi các thế hệ, trong đó có những người trẻ, cùng gìn giữ và vun đắp những giá trị văn hóa.

Sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” rực sáng trước giờ khai màn, đông đảo khán giả cùng giơ cao gậy ánh sáng hưởng ứng.

Với Tùng Dương, âm nhạc trong đêm diễn sẽ kết nối mọi người với nhau. Lời chia sẻ của anh trước giờ biểu diễn cũng gửi gắm mong muốn khán giả cùng chung tay gìn giữ văn hóa, tiếp nối những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tình cảm dành cho nghệ sĩ, niềm vui được cùng người thân tham dự chương trình và sự quan tâm tới văn hóa dân tộc gặp nhau trong những câu chuyện trước giờ khai màn. Với người xem, Ngày Văn hóa Việt Nam được đón nhận qua một trải nghiệm cụ thể: trực tiếp đến với nghệ thuật, cùng thưởng thức và chia sẻ cảm xúc.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Đêm nghệ thuật bắt đầu lúc 20h, dự kiến kéo dài 120 phút, đón khoảng 50.000 đại biểu và khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.