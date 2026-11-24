Lan tỏa bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng

Tối 24/11, tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo), UBND Tp.Đồng Nai tổ chức lễ bế mạc "Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết" năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Bom Bo – nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai".

Toàn cảnh sự kiện.

Điểm nhấn của ngày hội là các gian hàng trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống và sản phẩm đặc trưng địa phương. Không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa, hoạt động còn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm gắn với đời sống kinh tế của người dân.

Đặc biệt, chương trình "Bữa cơm đoàn kết" với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành cùng nhân dân, đồng bào các dân tộc đã tạo không gian gặp gỡ gần gũi, ấm áp nghĩa tình. Những hoạt động giao lưu không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.

Khép lại ngày hội, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống trong không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ trên bầu trời Bom Bo cũng tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho đêm bế mạc.

Sức hút của tuần lễ được thể hiện qua sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách từ nhiều địa phương. Tranh thủ kỳ nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chị Trịnh Thanh Thảo, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, đã đưa cả gia đình đến tham quan, trải nghiệm tại sóc Bom Bo.

Lãnh đạo Tp.Đồng Nai tiến vào khu vực sân khấu trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân tại lễ bế mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 ở sóc Bom Bo.

Chị Thảo chia sẻ, gia đình có những trải nghiệm thú vị khi được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, các thành viên còn mua sắm nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương và thưởng thức chương trình nghệ thuật, xem pháo hoa trong đêm bế mạc.

Đối với đồng bào dân tộc S'tiêng tại địa phương, sự kiện còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Già làng Điểu Lá, người có uy tín tại xã Bom Bo, bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi địa phương được lựa chọn tổ chức một sự kiện văn hóa có quy mô.

Theo già làng Điểu Lá, đây là dịp để bản sắc văn hóa của đồng bào S'tiêng nói riêng và các dân tộc anh em nói chung được tôn vinh, quảng bá rộng rãi. Thông qua việc giới thiệu trang phục truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, di sản và phong tục tập quán, các cộng đồng dân cư có thêm cơ hội giao lưu, hiểu biết, tôn trọng và trân quý những giá trị văn hóa của nhau.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai, nhấn mạnh sự kiện diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển. Một thành phố phát triển bền vững không chỉ được đánh giá qua quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa mà còn phải thể hiện ở chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Út đánh giá, các hoạt động trong tuần lễ đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và tôn trọng giữa các cộng đồng dân cư. Sự tham gia tích cực của nghệ nhân, nghệ sĩ, đoàn viên và đông đảo nhân dân đã tạo nên sức sống cho ngày hội, góp phần gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Tiếp nối nhịp chày Bom Bo, vun đắp sức mạnh đại đoàn kết

Đề cập đến ý nghĩa của việc lựa chọn sóc Bom Bo làm địa điểm tổ chức lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Út cho rằng, điều này càng làm sâu sắc thêm thông điệp của tuần lễ. Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình nghĩa quân dân trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu lãnh đạo thành phố, sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tham dự chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 ở sóc Bom Bo.

Nhắc lại hình ảnh tiếng chày giã gạo Bom Bo năm xưa, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai khẳng định đây là biểu tượng đẹp về tinh thần đoàn kết, sự hy sinh, lòng son sắt và nghĩa tình của nhân dân đối với cách mạng.

Từ những hạt gạo chắt chiu nơi buôn làng để nuôi quân đến những nhịp điệu văn hóa rộn ràng hôm nay là sự tiếp nối của tinh thần đoàn kết: đoàn kết để bảo vệ quê hương, đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước.

"Nếu trong chiến tranh, đoàn kết là sức mạnh giúp dân tộc vượt qua gian khổ, giành độc lập, tự do thì trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh ấy cần tiếp tục được phát huy trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa. Đây cũng là nền tảng để xây dựng Tp.Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Các em thiếu nhi thuộc Nhà Thiếu nhi biểu diễn tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần làm sôi động chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026.

Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai cũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức và lực lượng phục vụ; sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp; đóng góp của nghệ nhân, nghệ sĩ, cơ quan báo chí cùng sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bom Bo đã chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo nên lễ bế mạc trang trọng, đậm đà bản sắc và thấm đượm tình đoàn kết.

Những màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ thắp sáng bầu trời sóc Bom Bo, khép lại đêm bế mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 trong không khí hân hoan, ấn tượng.

Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị văn hóa được lan tỏa từ sóc Bom Bo tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng. Tiếng chày Bom Bo từ biểu tượng của tinh thần yêu nước, đoàn kết trong kháng chiến đang tiếp tục ngân vang trong hành trình xây dựng quê hương, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới tương lai.