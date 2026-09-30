Xuyên đêm tìm cháu bé đi lạc
Nhận tin báo của gia đình chị Y.T (trú xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) về việc cháu V.Y.S (2025, con gái chị T.) bị lạc vào chiều tối 27-9, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm, đồng thời xác minh các thông tin có liên quan.
Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện cháu V.Y.S tại một lô cao su, cách vị trí ban đầu khoảng 1km. Ngay sau khi tìm thấy, cháu bé được bàn giao an toàn cho gia đình. Trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Púch, ngày 28-9, gia đình cháu V.Y.S đã đến trụ sở Công an xã và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xuyen-dem-tim-chau-be-di-lac-post358689.html