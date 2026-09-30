Quảng Ninh: Hai vợ chồng lĩnh hơn 37 năm tù vì chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng tiền làm sổ đỏ

Chiều 30/9, TAND thành phố Quảng Ninh xét xử sơ thẩm Trần Thị Lan (SN 1989) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Công Thành (SN 1985) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hai bị cáo là vợ chồng, cùng trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Vợ Trần Thị Lan và chồng Nguyễn Công Thành tại tòa. (Ảnh: Trang Vân).

Theo cáo trạng, Lan và Thành đều là lao động tự do, không làm việc tại cơ quan, tổ chức liên quan đến việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hai bị cáo đưa ra thông tin rằng quen biết nhiều lãnh đạo, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, có thể thực hiện các thủ tục đất đai.

Ngày 5/6/2023, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Lan hứa có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Chu Thị Thúy với chi phí 650 triệu đồng.

Tin tưởng, chị Thúy chuyển khoản 550 triệu đồng và giao trực tiếp cho Lan 100 triệu đồng. Hai bên lập giấy bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ liên quan, trong đó Lan cam kết không mua bán, cầm cố, thế chấp hoặc sang tên đất cho người khác.

Sau đó, Lan đề nghị vợ chồng chị Thúy ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2023, Lan và Thành chuyển nhượng hai thửa đất cho người khác với giá 1,9 tỷ đồng, sau đó mua lại vào tháng 9/2023.

Khi phát hiện sự việc, chị Thúy yêu cầu hoàn trả tiền. Lan chỉ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không hoàn trả số tiền đã nhận. Cáo trạng xác định Lan đã lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của chị Thúy.

Ngoài vụ việc trên, từ năm 2021-2023, Lan và Thành còn rủ chị Nguyễn Thu Hoài cùng các anh Đàm Nguyễn Tùng Huy, Hoàng Văn Hải và Chu Văn Chung góp tiền mua đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Tin tưởng, các bị hại nhiều lần giao tiền cho hai bị cáo.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lan và Thành không thực hiện công việc như cam kết hoặc chỉ sử dụng một phần tiền để thực hiện, số còn lại dùng vào chi tiêu cá nhân và trả nợ. Có trường hợp hai bị cáo đã mua đất, hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận nhưng không bàn giao cho người góp vốn mà sử dụng tài sản để vay tiền hoặc chuyển nhượng.

Trong đó, chị Hoài và anh Huy góp tổng cộng 4,17 tỷ đồng để mua một lô đất tại Móng Cái. Lan và Thành có trách nhiệm tách thửa, làm giấy chứng nhận và bàn giao theo thỏa thuận.

Đầu năm 2023, sau khi giấy chứng nhận được cấp, hai bị cáo không bàn giao cho người góp vốn. Thành sử dụng một giấy chứng nhận để vay 1,2 tỷ đồng và chuyển nhượng các thửa đất khác... Lan và Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 7,795 tỷ đồng của chị Nguyễn Thu Hoài, 2,94 tỷ đồng của anh Đàm Nguyễn Tùng Huy, 620 triệu đồng của anh Hoàng Văn Hải và 400 triệu đồng của anh Chu Văn Chung...

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX xác định các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đồng thời phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội từ hai lần trở lên.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Lan 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt, Lan phải chấp hành 25 năm tù.

Nguyễn Công Thành bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".