Xác minh clip thanh niên cầm mã tấu rượt chém nhóm đối thủ ở khu vực hội chợ

Ngày 30/9, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi, đánh nhau bằng hung khí tại khu vực đang diễn ra hội chợ.

Hình ảnh vụ hỗn chiến. Ảnh: cắt từ clip

Một đoạn clip dài khoảng 30 giây cho thấy có 6 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên 3 xe máy, trong đó có 1 xe bị ngã giữa đường. Một đối tượng cầm 2 cây mã tấu lao tới rượt chém nhóm 6 người. Những người này vừa bỏ chạy vừa dùng nón bảo hiểm chống trả.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm thanh thiếu niên liên tục chửi bới, la hét. Nhiều người dân có mặt gần hiện trường hoảng sợ, phải né tránh.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, vụ việc xảy ra tại khu đô thị Phú Cường (phường Rạch Giá), nơi đang diễn ra Hội chợ hàng Việt Nam - Thái Lan và Ngày hội bánh dân gian 2026. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Rạch Giá đã triệu tập một số người, đồng thời đang truy xét các đối tượng còn lại.