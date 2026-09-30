Lừa đảo hơn 53 tỷ đồng bằng 'chiêu trò' đáo hạn ngân hàng, cựu nhân viên cửa hàng xe máy lãnh án chung thân

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc (40 tuổi, ngụ phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Trúc từng là nhân viên của cửa hàng xe Tân Tiến - chi nhánh thành phố Hồng Ngự (nay là phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Do vướng vào nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán và cần tiền tiêu xài cá nhân, Trúc đã nảy sinh ý định lừa đảo những người xung quanh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2024, Trúc liên tục đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang cần huy động vốn gấp để đáo hạn ngân hàng. Nhằm tạo vỏ bọc uy tín và kích thích lòng tham, "nữ quái" này tự đưa ra các mức lãi suất vô cùng hấp dẫn, dù trên thực tế bị cáo hoàn toàn không có khoản vay ngân hàng nào cần đáo hạn.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc tuyên phạt mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Không dừng lại ở đó, lợi dụng mác nhân viên cửa hàng xe máy, Trúc tự "vẽ" ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt của hãng Honda. Bị cáo loan tin nếu khách hàng chịu đặt tiền cọc mua xe trước sẽ được hưởng mức chiết khấu khủng, giảm từ 1,1 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng cho mỗi chiếc xe. Nhiều người vì tin tưởng vỏ bọc của Trúc nên đã dốc tiền đầu tư và đặt cọc.

Bằng những thủ đoạn tinh vi, nhắm đúng vào tâm lý hám lợi của người dân, Nguyễn Thị Thanh Trúc đã lừa đảo trót lọt 5 bị hại. Trong đó, người bị mất nhiều tiền nhất là bà Nguyễn Thị Bích V. với 39 tỷ đồng; tiếp đến là bà Trần Thị Thúy N. bị chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng. Các nạn nhân khác gồm: bà Vương Thị Xuân D. (trên 324 triệu đồng), bà Nguyễn Thị Thiên K. (184 triệu đồng) và bà Nguyễn Ngọc M. (170 triệu đồng). Tổng số tiền Trúc chiếm đoạt của 5 nạn nhân lên tới hơn 53 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của các bị hại với số tiền đặc biệt lớn, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và tính chất của vụ án, Tòa đã quyết định cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội với bản án cao nhất.