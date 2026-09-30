Tranh chấp 236 chỗ đậu ô tô ở chung cư, chủ đầu tư kiện đòi Ban quản trị 5,57 tỷ

Chủ đầu tư nói bị cản trở khai thác 236 chỗ đậu ô tô

Theo nội dung vụ án, chung cư G. tại TPHCM được Công ty P. đầu tư, xây dựng từ năm 2004 và đưa vào sử dụng năm 2007. Theo quy hoạch được phê duyệt, tầng hầm có 258 chỗ đậu ô tô, nhưng chủ đầu tư thực tế bố trí 252 chỗ.

Trong số này, 16 chỗ đã được bán cho khách hàng, 236 còn lại chỗ Công ty P. cho rằng vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của mình.

Công ty P. cho rằng các chỗ đậu ô tô được kinh doanh độc lập, không tính chi phí đầu tư vào giá bán căn hộ và một số khách hàng mua chỗ đậu xe đã được cơ quan nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng.

Tranh chấp chỗ đậu xe thường xuyên xảy ra ở các chung cư. Ảnh minh hoạ

Từ năm 2013, Công ty P. cho biết nhiều chỗ đậu xe bị cư dân sử dụng mà không đăng ký thuê. Doanh nghiệp nhiều lần đề nghị Ban quản trị hỗ trợ quản lý, xác định người sử dụng và cho phép kiểm tra tầng hầm nhưng không nhận được sự phối hợp.

Công ty P. tính mức thất thu 44,22 triệu đồng mỗi tháng và yêu cầu bồi thường tổng cộng 5,57 tỷ đồng tính đến cuối tháng 8/2023.

Ở chiều ngược lại, Ban quản trị chung cư G. không thừa nhận việc cản trở quyền sở hữu của Công ty P. Ban quản trị cho rằng nhiệm kỳ hiện tại chỉ được chính quyền địa phương công nhận từ tháng 6/2022, trong khi Công ty P. cho rằng hành vi cản trở đã xảy ra từ năm 2013.

Theo Ban quản trị chung cư G., khu vực tầng hầm lâu nay được cư dân sử dụng như diện tích chung, còn Công ty P. chưa cung cấp được hồ sơ đủ thuyết phục để chứng minh 236 chỗ đậu ô tô thuộc sở hữu riêng.

Về yêu cầu bồi thường 5,57 tỷ đồng, Ban quản trị chung cư G. cho rằng không có căn cứ và đặt vấn đề thời hiệu khởi kiện, bởi Công ty P. xác định quyền lợi bị xâm phạm từ năm 2013 nhưng đến năm 2023 mới khởi kiện.

Đại diện các đơn vị quản lý, vận hành chung cư được triệu tập trong vụ án cho biết không quản lý, thu phí hay tổ chức giữ xe tại 236 chỗ đậu ô tô và không có hành vi cản trở Công ty P.

Căn cứ nào để xác định quyền sở hữu 236 chỗ đậu ô tô?

Xét xử sơ thẩm vào năm 2023, TAND quận 7 (nay là TAND khu vực 6 - TPHCM) chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện. Tòa công nhận Công ty P. có quyền sở hữu hợp pháp đối với 236 chỗ đậu ô tô, tổng diện tích 3.243m2; buộc Ban quản trị không được cản trở việc thực hiện quyền sở hữu và phải bồi thường 2,6 tỷ đồng, tính từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2023.

Sau phiên sơ thẩm, Viện trưởng Viện KSND quận 7 (nay là Viện KSND khu vực 7 - TPHCM) kháng nghị, đồng thời Ban quản trị chung cư G. cũng kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên phúc thẩm, TAND TPHCM nhận định Công ty P. có đủ căn cứ chứng minh quyền sở hữu đối với 236 chỗ đậu ô tô tại chung cư G. Một trong những căn cứ được Tòa phúc thẩm viện dẫn là Án lệ số 51/2021/AL.

Theo đó, phần diện tích tầng hầm thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư nếu chủ đầu tư chứng minh được chi phí xây dựng phần diện tích này chưa được phân bổ vào giá bán căn hộ. Ngoài ra, báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022 kết luận chi phí đầu tư xây dựng diện tích chỗ đậu ô tô không được phân bổ vào giá bán căn hộ, shophouse; các chỗ chưa bán thuộc quyền sở hữu riêng của Công ty P.

Về yêu cầu bồi thường, TAND TPHCM cho rằng từ năm 2013, Công ty P. liên tục yêu cầu Ban quản trị tạo điều kiện để kiểm tra, khai thác các chỗ đậu xe nhưng việc tiếp cận nhiều lần bị cản trở. Tòa xác định Ban quản trị là chủ thể thực tế quản lý tầng hầm và việc ngăn cản kéo dài đã gây thiệt hại cho Công ty P. Mức thiệt hại được xác định là 44,22 triệu đồng/tháng; cấp sơ thẩm buộc Ban quản trị bồi thường 2,6 tỷ đồng.

Từ các phân tích trên, Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cụ thể, công nhận quyền sở hữu của Công ty P. đối với 236 chỗ đậu ô tô, buộc Ban quản trị không cản trở việc thực hiện quyền sở hữu và bồi thường 2,6 tỷ đồng.

(Tham khảo Bản án số 615/2024/DS-PT ngày 4/7/2024 của TAND TPHCM)

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