58 bị cáo lĩnh hơn 424 năm tù trong vụ tổ chức sử dụng ma túy ở Gia Lai

Trong đó, Nguyễn Võ Tùng Lâm (34 tuổi), chủ cơ sở The Voice và Motel Family được xác định là người cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm 9 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: Đ.H.

Theo bản án, dưới sự điều hành của Lâm, các quản lý và nhân viên tại hai cơ sở đã tiếp nhận khách, bố trí phòng, thu tiền, chuẩn bị dụng cụ, phục vụ ăn uống, gọi tiếp viên nữ và cảnh giới để phục vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Có 13 nhân viên được xác định tích cực giúp sức cho Lâm trong việc quản lý, điều hành hoạt động tại hai cơ sở, bị tuyên phạt từ 8 đến 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 đến 9 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, từ ngày 29/7/2024 đến ngày 15/9/2025, dù biết nhiều khách thuê phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Lâm vẫn chỉ đạo quản lý và nhân viên tiếp nhận khách, bố trí phòng, thu tiền và chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc sử dụng ma túy, nhằm thu lợi bất chính.

Tiền thuê phòng được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của nhân viên, sau đó tập hợp giao lại cho Lâm. Trong thời gian hoạt động, hai cơ sở đạt doanh thu hơn 36,1 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Lâm hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng.

Đến rạng sáng 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hai cơ sở The Voice và Motel Family, phát hiện 13 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 102 người, gồm 90 người sử dụng ma túy và 12 nhân viên. Qua giám định, các chất ma túy thu giữ được xác định là Ketamine và MDMA. Những người liên quan đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra xác định, tại các phòng, nhiều bị cáo đã bàn bạc, góp tiền mua ma túy, thuê phòng, chuẩn bị dụng cụ, chia ma túy và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng.

Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng số năm tù mà bản án tuyên cho 58 bị cáo là hơn 424 năm.

Vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử từ ngày 29/9 với 58 bị cáo. Trong số này có bị cáo chưa thành niên, quá trình tố tụng được thực hiện theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người này.