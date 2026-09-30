Cần Thơ tìm người bị hại liên quan vụ án lừa đảo qua sàn Swissmes.com

Ngày 30.9, Công an TP. Cần Thơ thông báo tìm người bị hại trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam (tên thường gọi “Mr Pips”, 32 tuổi) cùng đồng bọn thực hiện.

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ

Qua kết quả điều tra bước đầu, bị can Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5). Sau đó quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

Những đối tượng này hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, qua tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Từ đó, các đối tượng đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Qua điều tra, Công an Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm Vũ Anh Hoàng (tên trên sàn là “Lộc”, 29 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Minh Tâm (tên trên sàn là “Thanh Long”, 26 tuổi, ngụ TP. HCM); Trần Hữu Trung (tên trên sàn là “Quang Tín”, “Hồ Việt Trinh”, 26 tuổi, ngụ TP. HCM); Dương Gia (tên trên sàn là “Khang”, 25 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ); Đoàn Hồng Phát (tên trên sàn là “Trực”, “Phúc”, 37 tuổi, ngụ TP. HCM).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn Swissmes.com thì cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Việc tiếp nhận thông tin về người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt… là cơ sở để cơ quan điều tra làm rõ vụ án, xác định đúng hành vi, mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Qua đó, xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Để cung cấp thông tin, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ, tại địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ; Điều tra viên Phạm Hoàng Giang, hoặc Trực ban Hình sự, số điện thoại: 0693.672.214 để được hướng dẫn.