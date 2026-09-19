Xin chào ASIAD 20!

Chuyến bay đưa chúng tôi đến Nagoya cũng có thành viên đoàn thể thao Thái Lan và Nepal nhập cảnh. Khi bước vào nhà ga rộng lớn của sân bay Chubu Centrair, không khí ASIAD 20 hiện diện rõ rệt khi nhiều đoàn vận động viên, quan chức và phóng viên cùng di chuyển tới thành phố Nagoya.

Ấn tượng ban đầu về thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) khá tốt, gợi lại cảm giác chúng tôi từng nhận được khi đến Hàng Châu (Trung Quốc) tác nghiệp tại ASIAD cách đây 3 năm.

Các tình nguyện viên tại Nagoya phục vụ công tác tiếp đón đoàn tham dự ASIAD 20.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đến từ thủ tục nhập cảnh. Trước chuyến đi, việc khai báo trực tuyến dài tới 12 trang, bao gồm cả thông tin thực phẩm đem theo, nhưng đổi lại quá trình tại sân bay diễn ra nhanh chóng nhờ mã QR. Nhân viên hướng dẫn thân thiện, các thủ tục được thực hiện khá thuận tiện trong thời điểm lượng khách quốc tế đổ về Nagoya tăng cao.

Một chi tiết đặc biệt là phóng viên quốc tế có thể kích hoạt thẻ tác nghiệp ngay tại sân bay, thay vì phải tiếp tục đến trung tâm báo chí như thường lệ. Chúng tôi còn được cấp thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng để phục vụ việc di chuyển quanh Nagoya trong thời gian tác nghiệp.

Tấm thẻ tác nghiệp của chúng tôi đã được gửi về Việt Nam từ trước. Trên thẻ ghi rõ thời gian miễn thị thực từ ngày 31-7 đến ngày 19-10, cho phép nhập cảnh nhiều lần để phục vụ cả ASIAD và Asian Para Games. Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục tại Chubu Centrair, nhân viên sân bay cấp quyền lưu trú tới 90 ngày, kéo dài đến ngày 18-12.

Khung cảnh khi bước ra khỏi sân bay khác hẳn những hình ảnh về Nagoya trong những ngày trước đại hội. Bầu trời sáng, nắng ấm, không còn dấu hiệu rõ rệt của đợt mưa lớn từng gây ngập và khiến một số VĐV phải sơ tán tạm thời.

Đây cũng là một kỳ ASIAD đặc biệt về mô hình tổ chức. Thay vì một làng VĐV tập trung theo cách truyền thống, chủ nhà sử dụng hệ thống khách sạn, tàu du lịch và khu nhà container để phục vụ các đoàn. Mô hình này tạo nên những trải nghiệm rất khác so với nhiều kỳ đại hội trước.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19-9 đến ngày 4-10, quy tụ khoảng 17.000 VĐV và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Sau hơn 3 thập kỷ, ngày hội thể thao lớn nhất châu lục trở lại đất nước Mặt trời mọc.

Tối 19-9 là thời điểm ASIAD 20 chính thức khai mạc. Theo kế hoạch của Ban tổ chức, buổi lễ kết hợp các nghi thức của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) với chương trình nghệ thuật mang đặc trưng Nhật Bản và vùng Nagoya (Aichi).

Con người, những lá cờ và các màn trình diễn trực tiếp được đặt ở vị trí trung tâm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ trình chiếu trên mặt sân. Đồng hành cùng đại hội là Honohon, linh vật được xây dựng từ hình tượng ngọn lửa, tượng trưng cho cảm xúc và nhiệt huyết của các VĐV.

Từ tối nay (19-9), những nghi thức khai mạc sẽ nhường chỗ cho các cuộc tranh tài. Với các VĐV, những ngày tiếp theo là hành trình hướng đến huy chương và vinh quang cho Tổ quốc. Còn với những người làm báo như chúng tôi, ASIAD 20 cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như một tấm thẻ tác nghiệp được kích hoạt ngay tại sân bay, một chuyến tàu giữa Nagoya hay những dòng người mang đủ màu sắc.

Xin chào Nagoya! Ngày hội thể thao lớn nhất châu Á chính thức bắt đầu.