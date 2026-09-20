Khai mạc 'Thanh âm Gốm': 'Hội làng' sáng tạo trong lòng di sản Bát Tràng

Kết nối di sản, cộng đồng và làng nghề

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Làng gốm Bát Tràng - thành viên mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo toàn cầu, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được lựa chọn như một không gian đặc biệt, nơi di sản không chỉ hiện diện trong những hiện vật đã hoàn thành mà vẫn đang được tạo tác, trao truyền và tiếp nối mỗi ngày, khẳng định những giá trị nổi bật của nghề thủ công truyền thống và sức sống sáng tạo của một làng nghề tiêu biểu của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Từ ý tưởng ấy, chương trình “Thanh âm Gốm” được xây dựng như một hành trình trải nghiệm liền mạch của các hoạt động kết nối ký ức làng nghề, chất liệu gốm (di sản) với âm nhạc, chuyển động sân khấu, xiếc, múa, nghệ thuật sắp đặt (nghệ thuật) và sự hiện diện của chính những người làm nghề tại Bát Tràng (cộng đồng) - ba giá trị trung tâm khiến một sản phẩm văn hóa thực sự “sống”, làm nên hai đêm “hội làng” đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đơn vị, nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình "Thanh âm Gốm". Ảnh: Vi Giáng

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, diễn ra từ ngày 11-9 đến 20-9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô, với tinh thần lấy di sản làm nền tảng, đồng thời thúc đẩy quá trình trao truyền, sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối di sản với nghệ thuật, giáo dục, du lịch và cộng đồng, góp phần xây dựng những sản phẩm văn hóa mới mang dấu ấn của Thủ đô.

Không gian biểu diễn cũng được tổ chức như một thành tố của câu chuyện. Gốm, mây, tre, mành cùng những hình ảnh gợi liên tưởng đến lò gốm, dòng nước và làng nghề dẫn dắt khán giả từng bước hòa mình vào Bát Tràng. Công chúng có thể tiếp cận những câu chuyện về nghề và sản phẩm gốm; trong chương trình, nghệ sĩ và không gian biểu diễn đưa văn hoá gốm đến gần hơn với người xem, qua ngôn ngữ kể chuyện đặc biệt của nghệ thuật.

Từ đất, lửa đến thanh âm mới

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Chương trình được xây dựng trên sự kết nối giữa di sản - nghệ thuật - cộng đồng, trong đó người nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng địa phương cùng tham gia tạo nên một không gian văn hóa đang sống. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu của Festival trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua các hình thức sáng tạo đương đại.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện không gian và câu chuyện nghề gốm Bát Tràng. Ảnh: Vi Giáng

“Thanh âm Gốm” được triển khai như một hành trình xuyên suốt gồm các phần “Mở đất”, “Lửa nghề Bát Tràng”, GOm Show - “Âm thanh từ gốm”, “Dòng chảy di sản” và “Trao gửi”. Ở phần “Mở đất”, khán giả được tiếp cận không gian văn hóa Bát Tràng, tìm hiểu câu chuyện của làng nghề, trải nghiệm một số hoạt động như nặn gốm, vẽ lam và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Tiết mục sinh động tại chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Tiếp đó, hoạt cảnh “Lửa nghề Bát Tràng” sử dụng múa, xiếc và chuyển động sân khấu để tái hiện các công đoạn làm gốm, từ xử lý đất, tạo cốt, phủ men, xếp lò, canh lò đến vận chuyển sản phẩm. Những kinh nghiệm truyền đời của nghề được chuyển hóa thành ngôn ngữ biểu diễn, qua đó giúp người xem hình dung rõ hơn về lao động và kỹ nghệ phía sau mỗi sản phẩm gốm.

Nghệ sĩ trình diễn với những nhạc cụ được chế tác từ gốm, sành trong GOm Show - “Âm thanh từ gốm”. Ảnh: Vi Giáng

Đáng chú ý, chương trình giới thiệu GOm Show - “Âm thanh từ gốm”, dự án nghệ thuật do nhóm Đàn Đó nghiên cứu và phát triển trong gần 15 năm. Từ những vật dụng quen thuộc như chum, niêu và các vật thể bằng gốm, sành, các nghệ sĩ đã nghiên cứu, chế tác thành những nhạc cụ có khả năng tạo ra nhiều tầng âm sắc.

Hệ thống nhạc cụ trong chương trình gồm trống chum, trống lãng, chiêng sành, chuông sành, ang xoay, đàn niêu… Qua bàn tay nghệ sĩ, những vật thể vốn quen thuộc trong đời sống trở thành phương tiện biểu đạt âm nhạc, tạo nên một không gian âm thanh đặc trưng từ chính chất liệu gốm.

Nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng Bát Tràng cùng tham gia chương trình “Thanh âm Gốm”. Ảnh: Vi Giáng

Chia sẻ cảm xúc sau chương trình, ông Nguyễn Văn Hưng (xã Bát Tràng, Hà Nội) cho biết, chương trình “Thanh âm Gốm” mang đến cảm xúc đặc biệt khi câu chuyện về gốm được kể bằng âm thanh, ánh sáng và ngôn ngữ sáng tạo của người trẻ.

“Là người sinh ra và lớn lên ở làng gốm, tôi rất tự hào và xúc động khi thấy các bạn trẻ tìm đến gốm bằng một tình yêu mới. Gốm không chỉ là đất và lửa, mà còn là câu chuyện về con người, về công sức, trí tuệ và tình yêu nghề được truyền qua nhiều thế hệ. Các bạn đã mang đến cách nhìn mới, giúp gốm gần hơn với đời sống đương đại. Tôi mong thế hệ trẻ tiếp tục phát huy, sáng tạo, nhưng luôn trân trọng và giữ gìn những giá trị cha ông để lại”, ông Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Gốm” diễn ra trong hai ngày 19 và 20-9 tại Bát Tràng không chỉ là hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, mà còn góp phần giới thiệu một cách tiếp cận mới đối với di sản làng nghề.

Từ đất, nước và lửa, câu chuyện về nghề gốm được chuyển tải bằng âm thanh, ánh sáng, chuyển động và trải nghiệm, qua đó tạo thêm không gian để di sản tiếp tục được thực hành, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống đương đại.