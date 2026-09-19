ASIAD 20 khai hội: Những trái tim cùng chung nhịp đập, chung một khát vọng

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: Hiển Trần

Sân Mizuho và câu chuyện về những trái tim

Nếu sân vận động Olympic Hàng Châu (Trung Quốc) tại ASIAD 19 gây ấn tượng với kiến trúc “Hoa Sen lớn” ngay từ bên ngoài, sân Mizuho - nơi diễn ra Lễ khai mạc ASIAD 20 - lại mang dáng vẻ có phần khiêm nhường hơn.

Nhưng phía sau những cánh cửa dẫn vào khán đài là một không gian hiện đại và rộng lớn. Hai tầng khán đài bao quanh sân đấu, trong khi hệ mái vòm mềm mại lấy cảm hứng từ những đám mây trên bầu trời tạo cảm giác thoáng đãng cho hàng vạn khán giả.

Trong không gian ấy, “Harmonic heart beat” trở thành chủ đề xuyên suốt. Hình ảnh trái tim tượng trưng cho vận động viên và khán giả cùng hòa làm một; những đường cong, màu sắc và chuyển động được sử dụng để tái hiện tiếng reo hò, cảm xúc và sự cộng hưởng lan tỏa trong sân vận động.

Các Đoàn thể thao quốc gia diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Việt

Sau các nghi thức mở đầu, màn diễu hành của các đoàn thể thao nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại Mizuho.

Một điểm đáng chú ý là phần diễu hành được bố trí khá sớm trong chương trình. Sau khi hoàn thành nghi thức, các vận động viên được bố trí chỗ ngồi ngay trên khán đài để tiếp tục theo dõi Lễ khai mạc, hạn chế thời gian phải chờ đợi.

Lá cờ đỏ sao vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam xuất hiện đầy tự hào trên sân Mizuho. Ảnh Hiển Trần

Giữa những sắc màu của thể thao châu lục, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầy tự hào trên sân Mizuho. Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia diễu hành với 42 thành viên, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu. Các vận động viên tham gia nghi thức đến từ các đội tuyển rowing, wushu, thể dục và cầu mây.

Mang Quốc kỳ Việt Nam dẫn đầu đoàn là cầu thủ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam và vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy. Với chiều cao lần lượt 1,95m và 1,80m, hai vận động viên tạo nên hình ảnh nổi bật khi lá cờ Tổ quốc tiến vào sân Mizuho.

Phần kết của Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: Quốc Việt

Từ bản sắc Aichi-Nagoya đến ngọn lửa ASIAD

Sau màn diễu hành, sân Mizuho trở thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ. Tiếng nhịp tim vang lên giữa khoảng lặng rồi dần lan tỏa, đánh thức cả sân vận động. Tiếng violin của nghệ sĩ Taro Hakase hòa cùng ánh sáng, laser và âm nhạc.

Khoảng 240 nghệ sĩ cộng đồng đến từ Nagoya và các địa phương của Aichi liên tục hội tụ rồi tách ra, trước khi cùng tạo thành dòng chữ “Welcome”, như lời chào của nước chủ nhà gửi tới những vị khách từ khắp châu Á.

Ở trung tâm sân khấu là hình ảnh một trái tim lớn - biểu tượng trực tiếp cho chủ đề đêm khai mạc. Hệ thống ánh sáng 360 độ kết hợp màn hình LED và các hiệu ứng thị giác khiến “trái tim” liên tục biến đổi, dẫn dắt khán giả qua từng lớp câu chuyện.

Nước chủ nhà đã mang đến lễ khai mạc chương trình nghệ thuật đậm chất truyền thống văn hoá Nhật Bản. Ảnh: Quốc Việt

Từ nhịp đập ấy, nước chủ nhà đưa khán giả khám phá Nhật Bản và vùng đất Aichi-Nagoya. Lâu đài Nagoya, vườn thú Higashiyama, gốm Tokoname... lần lượt được gợi nhắc, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ với một Nhật Bản hiện đại.

Nghệ thuật Kabuki là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Cha con các nghệ sĩ Nakamura Kankuro, Kantaro và Chozaburo xuất hiện trong điệu múa sư tử Renjishi, đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống Nhật Bản vào không gian của một sự kiện thể thao hiện đại.

Nakamura Shichinosuke xuất hiện trên xe kéo, hòa cùng các nghệ sĩ geisha. Trong khi đó, 90 vũ công của lễ hội đường phố Domatsuri chuyển động quanh hình ảnh Lâu đài Nagoya trên nền âm nhạc của Taro Hakase, tạo nên bức tranh vừa truyền thống, vừa giàu sức sống.

Aichi-Nagoya không chỉ kể câu chuyện của quá khứ. Một phần quan trọng của chương trình dành để tôn vinh “monozukuri” - tinh thần chế tạo vốn là dấu ấn đặc trưng của vùng đất này.

Từ những con rối cơ khí karakuri, kỹ nghệ chế tác đồng hồ đến nền công nghiệp hiện đại, ánh sáng và máy móc được sử dụng để tái hiện hành trình phát triển của Aichi-Nagoya, đồng thời mở ra hình dung về tương lai.

Truyền thống và hiện đại, con người và công nghệ, quá khứ và tương lai đan xen trong từng lớp trình diễn. Và từ đó, câu chuyện được dẫn tới khoảnh khắc được chờ đợi nhất của đêm khai mạc: hành trình của ngọn lửa ASIAD.

Ngọn đuốc bừng sáng đánh dấu thời khắc các cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Ảnh: Quốc Việt

Những ngọn lửa gắn với Tokyo, Hiroshima rồi hội tụ tại lâu đài Nagoya đã được trao truyền qua các địa phương trước khi trở về sân Mizuho. Theo kịch bản, sáu người rước đuốc tiếp sức đưa ngọn lửa đi qua sân vận động trước nghi thức thắp đài lửa ASIAD 20.

Khi đài lửa bừng sáng, thông điệp “Harmonic heart beat” cũng được đẩy lên cao trào: những trái tim khác biệt có thể cùng chung một nhịp đập.

Không tìm kiếm sự choáng ngợp bằng quy mô, Lễ khai mạc ASIAD 20 tại Mizuho kể câu chuyện theo một cách đậm chất Nhật Bản: trân trọng truyền thống nhưng hướng tới tương lai; giản dị nhưng chỉn chu, tiết chế nhưng giàu cảm xúc.

Từ khoảnh khắc ngọn lửa ASIAD 20 bừng sáng trên sân Mizuho, những ngày tranh tài của thể thao châu lục chính thức bắt đầu. Hàng nghìn vận động viên sẽ bước vào những cuộc đua quyết liệt vì huy chương, những giới hạn sẽ được chinh phục, cùng những niềm vui và cả nước mắt.

Nhưng trên tất cả, trong những ngày Đại hội tại Aichi-Nagoya, các vận động viên từ khắp châu Á sẽ gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của thể thao, để tinh thần hữu nghị, đoàn kết và khát vọng vươn lên tiếp tục lan tỏa.