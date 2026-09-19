Đặc sắc Lễ hội hoa quốc tế 2026 tại TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 18 - 20/9, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Công ty TNHH 4MUA tổ chức Lễ hội hoa quốc tế 2026 (VIFE 2026) với chủ đề “Chung tay cùng tỏa sắc”. Sự kiện đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của lễ hội, từ năm 2016 đến 2026.

Theo nhà sưu tầm, kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp, thành viên Ban tổ chức, lễ hội năm nay có sự tham gia của đại diện gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 30 chuyên gia, nghệ nhân bậc thầy (master) quốc tế cùng các thí sinh tham gia tranh tài. Trong đó, số thí sinh Việt Nam chiếm một nửa. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có đại diện tham dự gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hungary, Ba Lan, Phần Lan, Latvia, Philippines, Hong Kong (Trung Quốc) và Macao (Trung Quốc)...

Lễ hội hoa quốc tế 2026 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, từ ngày 18 - 20/9.

Tâm điểm của lễ hội là cuộc thi “Thiết kế hoa Việt 2026 - Viet Flora Cup 2026”, diễn ra trong hai ngày 18 và 19. Các thí sinh tranh tài trực tiếp ở 4 nội dung gồm trang trí hoa trên xe Vespa, thiết kế hoa cùng áo dài, lộng cưới và thúng gánh. Tiêu chí chấm giải hướng tới việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tư duy thẩm mỹ và khả năng sáng tạo trong nghệ thuật tạo hình bằng hoa tươi.

Nghệ nhân Mai Hoa, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Lễ hội hoa quốc tế, Chủ tịch Công ty TNHH 4MUA, cho biết, VIFE 2026 là sân chơi chuyên môn phi lợi nhuận, tạo cầu nối giữa nghệ thuật, văn hóa và du lịch. Thông qua các hoạt động thi tài và biểu diễn, sự kiện góp phần quảng bá ngành hoa Việt Nam, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế nét đẹp của các làng nghề thủ công truyền thống như đan thúng gánh, làm lộng và trang phục áo dài dân tộc.

Tham gia dự thi với tác phẩm lấy cảm hứng từ đôi quang gánh và nón lá Việt Nam, nhà thiết kế Erika Cohn, đến từ Mỹ cho biết, cấu trúc thúng gánh theo triết lý âm - dương mang lại nguồn cảm hứng đặc biệt để bà kết hợp các loài hoa lan nhiệt đới cùng hoa lá bản địa, thể hiện tinh thần gắn kết và giao lưu văn hóa.

Ở góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Hoàng Khang, nghệ nhân 15 năm trong nghề hoa, nhận định sự kiện là hành trình tìm kiếm những cá tính thiết kế nổi bật, có tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Việc giao lưu, cọ xát với các chuyên gia quốc tế giúp các nhà thiết kế trẻ trong nước học hỏi kỹ thuật xử lý vật liệu tự nhiên, rèn luyện bản lĩnh và tự tin tham gia các sân chơi lớn.

Bên cạnh các phần thi cắm hoa, khu vực hành lang Hội trường Thống Nhất còn trưng bày hoa trên hơn 30 chiếc xe cổ. Nhà sưu tầm, kỷ lục gia Việt Nam Huỳnh Minh Hiệp cùng các thành viên Câu lạc bộ Xe cổ Sài Gòn và nhóm Vespa Thành Đặng giới thiệu nhiều mẫu xe, trong đó có Motobécane Poney 1936 và Motobécane AB1 1938, hai chiếc xe có tuổi đời lâu nhất tại khu trưng bày. Ngoài ra, không gian còn giới thiệu các dòng Vespa thập niên 50 - 60, Honda PC 1965, Suzuki M30 1965...

Dịp này, các nhà thiết kế trong nước cũng giới thiệu nhiều tác phẩm hoa. Trong đó có bộ sưu tập áo hoa “Cội Nguồn” được tái chế từ đĩa VCD của giảng viên, chuyên gia thiết kế và hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa chuyên nghiệp Lê Thanh Phong (biệt danh Lê Phong). Bên cạnh đó là các thiết kế áo hoa, lọng hoa do ông Nguyễn Văn Huỳnh Ba (nghệ danh Nguyễn Huỳnh), nghệ nhân cắm hoa và Giám đốc điều hành Trung tâm Đào tạo & Thiết kế Hoa Chuyên Nghiệp Hoa Đồng Nội, thực hiện để trình diễn phục vụ đêm bế mạc.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm tại lễ hội, cô Nguyễn Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Hồ Chí Minh), cho biết bà rất ấn tượng với sự khéo léo của các nghệ nhân khi kết hợp hoa tươi với xe cổ và các vật dụng dân gian, tạo nên trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem.

Cô Nguyễn Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Hồ Chí Minh), tham quan và chụp hình tại sự kiện.

Theo chương trình, ngày 20/9, lễ hội tiếp tục với hoạt động giao lưu nghệ thuật trà đạo Việt Nam và tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thiết kế hoa cùng các chuyên gia quốc tế vào buổi sáng. Chiều cùng ngày diễn ra trình diễn áo dài hoa, lộng hoa, gánh hoa theo nghi thức cưới hỏi truyền thống, trước khi lễ bế mạc và trao giải Viet Flora Cup 2026 khép lại ngày hội.

Không gian trưng bày hoa trên những chiếc xe cổ tại khu vực hành lang Hội trường Thống Nhất.

Các tác phẩm tại lễ hội thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật hoa, văn hóa truyền thống và thiết kế hiện đại.

Các nghệ nhân, nhà thiết kế quốc tế giao lưu và tranh tài cùng các thí sinh Việt Nam tại lễ hội.

Khách tham quan tìm hiểu các tác phẩm hoa được giới thiệu tại lễ hội.