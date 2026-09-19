Ngọn lửa ASIAD 2026 bừng sáng, thể thao Việt Nam rạng rỡ trong ngày khai hội

Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026. CLIP: TÂM HÀ

Với chủ đề “Heartbeat heart beat” (Nhịp đập trái tim hòa điệu), lễ khai mạc bắt đầu lúc 16 giờ (giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng 2 tiếng, chính thức màn cho 16 ngày tranh tài của ASIAD lần thứ 20.

Đậm chất Nhật Bản

Ngay phần đầu chương trình, hàng chục nghệ sĩ trong trang phục đỏ, trắng đã tạo nên những màn trình diễn sôi động trên sân Paloma Mizuho. Các nghệ sĩ sau đó xếp thành dòng chữ “Welcome”, gửi lời chào đến 45 đoàn thể thao tham dự đại hội.

Âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong chương trình. Nghệ sĩ violin Taro Hakase mang đến những giai điệu giàu cảm xúc, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng 360 độ, màn hình LED và các màn trình diễn trên không.

Không chỉ trình diễn bằng công nghệ hiện đại, ban tổ chức còn dành nhiều thời lượng để giới thiệu văn hóa truyền thống Nhật Bản.

Đáng chú ý là tiết mục Kagura, loại hình múa nghi lễ của Thần đạo Nhật Bản. Các nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục nhiều lớp, tay áo rộng và mặt nạ đặc trưng, tái hiện những câu chuyện trong thần thoại Nhật Bản.

Nhật Bản lan toả văn hóa quốc gia ở lễ khai mạc ASIAD 2026. ẢNH: TIỂU BẢO

Một tiết mục khác mang đậm dấu ấn Aichi là màn xuất hiện của e-Palette, mẫu xe điện tự hành của Toyota. Từ chiếc xe này, linh vật Honohon của ASIAD 2026 xuất hiện trước sự cổ vũ của khán giả.

Honohon được lấy cảm hứng từ shachihoko, hình tượng cá có đầu hổ thường xuất hiện trên mái các công trình truyền thống Nhật Bản.

Sau phần diễu hành, Nhật hoàng Naruhito chính thức tuyên bố khai mạc ASIAD 2026. Trước đó, Tỉnh trưởng Aichi, kiêm Trưởng ban tổ chức Hideaki Omura và Chủ tịch OCA Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani đã phát biểu chào mừng các đoàn thể thao.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất của lễ khai mạc là nghi thức thắp đài lửa. Ngọn đuốc ASIAD được trao qua tay nhiều VĐV Nhật Bản trước khi đến với hai cha con cựu VĐV ném búa Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi.

Hai cha con cùng thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa. Khi ngọn lửa ASIAD 2026 bừng lên, những giai điệu violin của Taro Hakase vang khắp sân Paloma Mizuho, đánh dấu thời khắc Á vận hội chính thức bước vào tranh tài.

Ngọn lửa ASIAD 2026 chính thức được thắp sáng ở kỳ đài. ẢNH: TIỂU BẢO

Lễ khai mạc khép lại lúc 18 giờ, không có màn bắn pháo hoa. Thay vào đó, các nghệ sĩ đứng trên sân, hướng về khán đài trong tiếng cổ vũ của người hâm mộ.

Việt Nam rạng rỡ trong lễ khai mạc

Sau các chương trình nghệ thuật, lễ khai mạc bước vào những nghi thức quan trọng, gồm diễu hành các đoàn thể thao, kéo quốc kỳ Nhật Bản và thượng cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Đoàn Việt Nam xuất hiện trong nhóm cuối theo thứ tự bảng chữ cái. Trung vệ bóng đá nam U23 Đinh Quang Kiệt và phụ công bóng chuyền nữ Lê Thanh Thúy là hai VĐV cầm quốc kỳ Việt Nam.

Hình ảnh Đinh Quang Kiệt và Lê Thanh Thúy rạng rỡ vẫy quốc kỳ giữa sân Paloma Mizuho tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hội lớn của thể thao châu Á.

Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với 349 VĐV, tranh tài ở nhiều môn thể thao và đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên.

Các cuộc tranh tài chính thức tiếp tục từ ngày 20-9 và kéo dài đến ngày 4-10.

Một số hình ảnh lễ khai mạc ASIAD 2026

Đoàn thể thao Việt Nam rạng rỡ ở lễ khai mạc. ẢNH: TÂM NINH

Các đoàn thể thao diễu hành. ẢNH: VIETCONTENT

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với 349 VĐV. ẢNH: VIETCONTENT

Trung vệ Đinh Quang Kiệt cùng chủ công Lê Thanh Thuý đại diện thể thao Việt Nam cầm cờ lễ khai mạc. ẢNH: VIETCONTENT