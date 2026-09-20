“Thắp lửa quyết tâm, vươn tầm bản lĩnh” trên thao trường Vùng 4

Tối 18 và 19-9, tại khu vực thao trường huấn luyện của Vùng 4 Hải quân, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn văn công Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thắp lửa quyết tâm, vươn tầm bản lĩnh” phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có lực lượng tham gia huấn luyện tại thao trường cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Một tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn văn công Hải quân biểu diễn.

Tại chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn văn công Hải quân đã biểu diễn nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Các tiết mục giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc văn hóa người lính biển, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bộ đội sau những giờ rèn luyện cường độ cao. Qua đó kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện được giao.