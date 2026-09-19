Người vợ đứng chết trân rồi la hét hoảng loạn, chồng hỏi thăm chỉ nói được đúng 4 từ

(Video ghi lại khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa "dở khóc dở cười" của cặp vợ chồng trẻ)

Theo hình ảnh trong đoạn clip, có vẻ người vợ vừa đi đâu đó trở về, trên tay vẫn xách theo đồ đạc. Thế nhưng vừa bước vào nhà, cô bất ngờ hét lên rồi bật khóc tức tưởi, thậm chí còn quăng cả đồ xuống đất.

Nghe tiếng vợ la hét, người chồng đang ở gần đó lập tức chạy tới. Thấy vợ hoảng hốt, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác mà cô đang mặc để kiểm tra xem có chuyện gì bất thường.

Nhìn phản ứng của người vợ, người chồng có lẽ cũng không khỏi lo lắng. Anh dường như nghĩ rằng vợ có thể đang gặp phải một sự cố nào đó, chẳng hạn như có côn trùng hoặc dị vật nguy hiểm vô tình bò vào quần áo.

Thế nhưng sau một hồi xem xét, nguyên nhân khiến người vợ vừa khóc vừa chạy ra xa lại đơn giản đến bất ngờ. Trong lúc đứng cách chồng một khoảng, cô mếu máo chỉ tay và nói đúng 4 từ:“Có con sâu kìa!”

Vì quá sợ con sâu, người vợ đứng chết trân tại chỗ. Chỉ đến khi thấy chồng, chị mới đỡ sợ một xíu và giải thích về lý do làm chị hoảng loạn. Ảnh cắt từ clip

Hóa ra, “sự cố” khiến người vợ hoảng loạn từ đầu đến cuối chỉ là một chú sâu. Trong khi đó, anh chồng đã kịp thời xuất hiện với vẻ mặt đầy căng thẳng, sẵn sàng xử lý tình huống mà có lẽ chính anh cũng không ngờ lại đơn giản đến vậy.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không nhịn được cười trước màn “báo động khẩn cấp” của người vợ, đồng thời thích thú với phản ứng của anh chồng.

Một số ý kiến hài hước cho rằng đây đúng là lúc cánh đàn ông có cơ hội thể hiện vai trò “người hùng” trong gia đình. Dù đối thủ lần này chỉ là một chú sâu bé xíu, tinh thần bảo vệ “nóc nhà” vẫn được kích hoạt nhanh chóng.

“Anh chồng chắc tưởng vợ gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ đối thủ là con sâu.”

“Cứu vợ là phản xạ, sâu hay rắn tính sau!”

“Một pha báo động làm anh chồng chạy mất dép, cuối cùng thủ phạm nhỏ xíu.”

“Đúng lúc này mới thấy câu ‘em cứ hét là anh có mặt’ đáng tin thế nào.”

“Nóc nhà gặp nạn thì phải cứu thôi, dù nạn nhân là… con sâu", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.