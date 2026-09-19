[Ảnh] Trang nghiêm chào cờ tại Đặc khu Côn Đảo

Trang trọng Lễ chào cờ trên boong tàu Kiểm ngư 290.

Giữa trùng khơi Côn Đảo, trong tiếng sóng và gió biển, Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng. Cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu cùng hướng về Quốc kỳ, thực hiện nghi lễ với niềm tự hào và sự xúc động, tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng, mỗi cán bộ, chiến sĩ và đại biểu càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ chào cờ trên boong tàu kiểm ngư 290 không chỉ là nghi thức trang trọng thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với Tổ quốc mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện thường xuyên, liên tục của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên các vùng biển được phân công quản lý.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các lực lượng với nhân dân, củng cố niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển; qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, môi trường hòa bình, ổn định trên biển, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Một số hình ảnh diễn ra tại buổi lễ chào cờ :