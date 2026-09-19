Cầu thủ cao 1,96 m dẫn đầu đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc ASIAD 2026

Quang Kiệt và thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Thanh Thúy cầm cờ diễu hành cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Mai Hưng.

Ở kỳ Á vận hội lần thứ 20, Việt Nam có gần 350 vận động viên tham gia tranh tài ở 33 môn thi đấu. Ảnh: Mai Hưng.

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 huy chương vàng tại ASIAD 2026. Bắn súng, cầu mây, điền kinh và wushu là những môn nhận kỳ vọng lớn. Ảnh: Mai Hưng.

Chủ nhà Nhật Bản mang đến cho khán giả màn trình diễn đậm màu sắc truyền thống với sáo Shinobue, kịch Kabuki. Ảnh: Reuters.

Ở chính giữa sân khấu là lâu đài Nagoya, tòa thành cổ mang tính biểu tượng, báu vật quốc gia của xứ sở hoa anh đào. Ảnh: Reuters.

Ngoài nghệ thuật truyền thống, lễ khai mạc còn có những màn trình diễn mang hơi thở hiện đại. Hàng trăm vũ công trình diễn các động tác mô phỏng người máy, đại diện cho Nagoya, nơi được gọi là "thủ phủ robot" của Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Sau bài phát biểu của Thống đốc tỉnh Aichi, ông Hideaki Omura, Nhật hoàng Naruhito công bố Á vận hội 2026 chính thức khai mạc. Ảnh: Reuters.

ASIAD 2026 diễn ra từ 19/9 đến 4/10, quy tụ khoảng 11.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 469 nội dung thi đấu trong 43 môn thể thao (gồm 71 phân môn). Ảnh: Reuters.