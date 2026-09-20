Bắc Ninh tái hiện mạch nguồn Kinh Bắc trong đêm chào mừng cột mốc mới

Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện lên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh

Tối 19/9, câu chuyện về vùng đất Kinh Bắc được tái hiện trên sân khấu Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, qua chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. Từ dấu tích Luy Lâu, những làn điệu Quan họ đến diện mạo của một thành phố trực thuộc Trung ương, chương trình kết nối các lớp văn hóa truyền thống với nhịp sống đương đại để khắc họa hành trình phát triển của Bắc Ninh.

Sự kiện được tổ chức chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Diễn ra trong khoảng 80 phút, chương trình gồm phần khai từ và ba chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước”.

Các tiết mục “Bắc Ninh - Kinh Bắc” và “King Bắc”, do ca sĩ Tùng Dương, Minh Ngọc cùng dàn nhạc giao hưởng thể hiện, mở đầu hành trình nghệ thuật. Âm nhạc kết hợp với hình ảnh trình chiếu dẫn dắt khán giả trở về vùng đất Kinh Bắc, nơi lịch sử, văn hóa và con người qua nhiều thế hệ đã bồi đắp nên những lớp trầm tích riêng.

Xuyên suốt chương trình là hình tượng “Cánh cửa thời đại”. Với sự hỗ trợ của hệ thống màn hình LED, ánh sáng, cảnh trí và nghệ thuật trình diễn, cánh cửa lần lượt mở ra những lát cắt của quá khứ, nối với hiện tại và hướng tới tương lai. Đây cũng là sợi dây liên kết các chương, thể hiện hành trình vận động và phát triển của Bắc Ninh.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc mang đậm dấu ấn Kinh Bắc, các làn điệu dân ca Quan họ. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh

Trong chương đầu tiên, “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, Luy Lâu hiện lên như một trung tâm giao thương và giao lưu văn hóa của vùng đất cổ. Hình ảnh những đoàn thuyền cập bến, không gian “trên bến dưới thuyền” cùng âm thanh đời sống được đặt trong ngôn ngữ sân khấu hiện đại, gợi lại một vùng đất sớm đón nhận và hình thành nhiều dòng chảy văn minh.

Từ không gian Luy Lâu, chương trình mở rộng câu chuyện văn hóa bằng những làn điệu quan họ và sắc màu của các cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn. Trang phục, nhạc cụ, điệu múa và sinh hoạt cộng đồng của người Nùng, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Hoa… được đan xen, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của Bắc Ninh.

Các tiết mục “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “Ai xuôi về” có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cùng các nghệ sĩ và vũ đoàn, mang đến những âm hưởng đặc trưng của vùng đất Quan họ.

Sau câu chuyện về đất và người, sân khấu chuyển sang khắc họa những nhân vật đã để lại dấu ấn trong lịch sử. Trường đoạn “Nhân kiệt Kinh Bắc - Nguyên khí quốc gia”, thông qua tiết mục “Huyền sử ca Kinh Bắc”, gợi nhắc đến Lý Thái Tổ, Thân Nhân Trung, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Cừ và Lê Quang Đạo.

Nếu chương đầu đưa khán giả trở về với cội nguồn, những phần tiếp theo mở ra hình ảnh Bắc Ninh trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Di sản không chỉ được tái hiện như ký ức của quá khứ, mà còn được đặt trong mối liên hệ với hiện tại, trở thành nền tảng để vùng đất Kinh Bắc hướng đến những mục tiêu mới.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 2 điểm: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh). Với sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa Kinh Bắc và âm nhạc đương đại, chương trình nghệ thuật đặc biệt không chỉ tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm mà còn gửi gắm thông điệp về một thành phố Bắc Ninh mới đang kế thừa truyền thống, phát huy tiềm năng, mở ra những động lực phát triển và tự tin vươn cao cùng thời đại.

Thu Trang