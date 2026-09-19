Vụ bộ xương người trong xe ô tô dưới kênh nước ở Vĩnh Long: Trên xe có nhiều tiền, người đàn ông trước khi mất tích để lại tin nhắn gì?

Chiều 18/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ xe bán tải có xương người được phát hiện dưới đáy sông.

Người đàn ông điều khiển xe ô tô mất tích

Chiếc xe bán tải biển kiểm soát 51C-383.51 trong vụ việc là tài sản của Công ty TNHH Y.N. (trụ sở tại xã Tân Nhựt, TP.HCM), do bà L.T.M.T. (50 tuổi) làm Giám đốc.

Theo báo Lao động, cách đây hơn 3 tháng (ngày 8/6), bà T. phân công N.V.H. (SN 1977), Đ.H.Tr. (SN 1983, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và L.H.T. (SN 1981, ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu công nợ. H. điều khiển xe ô tô biển số 51C-383.XX chở Tr. và T. cùng đi.

Đến sáng 12/6, cả 3 người cùng đến quán cà phê ở phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long). Ông Tr. mang theo cặp màu đen, bên trong có số tiền 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty. Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói là điều khiển xe đi ăn sáng.

Một lúc sau, ông Tr. nhắn tin hỏi, ông T. trả lời là bị tiêu chảy phải đi truyền nước. Khoảng 20 phút sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. với nội dung là "hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về". Sau đó, ông Tr. và ông H. trở về khách sạn để lấy đồ và đợi ông T. nhưng không thấy trở lại và mất liên lạc nên trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc xe được trục vớt lên bờ. Ảnh: Thanh Niên

Chưa xác định được xương người trong xe là ai

Chiều 17/9, Công an phường Phú Tân nhận tin người dân phát hiện ô tô nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, khu vực cầu Phong Nẫm. Lực lượng chức năng trục vớt, phát hiện bên trong có một phần xương người. Ô tô có nhiều dấu vết va đập, cấn móp; nắp ca-pô gãy, kính vỡ. Bên trong còn có giấy tờ mang tên L.H.T. và túi da chứa 144 triệu đồng.

Khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng. Riêng đối với ông T., đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu mẫu, trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân, phục vụ điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong. Công an xác minh thêm tình tiết liên quan. Kết quả giám định sẽ phục vụ điều tra.

Hiện vụ xe tải chìm dưới đáy sông, bên trong có xương người, được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.