Caravan mùa 4: Khởi động hành trình phổ biến pháp luật và kết nối cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng

Mang theo sứ mệnh đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật tại cơ sở, nâng cao ý thức an toàn giao thông học đường và kết nối giao thương, chuỗi sự kiện ngày đầu tiên đã diễn ra thành công khởi đầu bằng Lễ xuất phát tại TP. Hồ Chí Minh, tiếp theo là hành trình giàu cảm xúc trên các cung đường dài hơn 200 km đến xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng và cuối ngày là Giải Pickleball thu hút hơn 50 vận động viên đến từ địa phương và các thành viên trong đoàn.

Ngay từ 5h, không khí tại điểm tập kết đã trở nên rộn ràng và đầy nhiệt huyết trong giai điệu tự hào của ca khúc “Nối vòng tay lớn”. Đoàn Caravan Báo Pháp luật Việt Nam mùa 4 chính thức lăn bánh với quy mô ấn tượng gồm 55 xe tham gia hành trình, trong đó có 30 xe ô tô tự lái của các thành viên và hơn 20 xe tải chở hàng thiện nguyện và vật phẩm từ Trung tâm Dạy lái xe Tiến Đạt (Nhà tài trợ Bạch Kim), dẫn đoàn mở đường là 2 xe mô tô Goldwing 1.800 phân khối cùng lực lượng y tế chuyên trách chốt đoàn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối suốt cung đường.

Đoàn xe Caravan Báo Pháp luật Việt Nam mùa 4 bắt đầu lăn bánh, hướng về địa bàn xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Caravan Báo Pháp luật Việt Nam là một chương trình vô cùng ý nghĩa nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Chúc tất cả các anh, chị nhiều sức khỏe, niềm vui; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Mong rằng sự kiện sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho chính chúng ta và cho toàn xã hội”.

Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại lễ xuất phát. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Cũng trong Lễ xuất phát, Ban tổ chức đã trang trọng trao tặng những bó hoa tươi thắm để tri ân sự đóng góp quý báu của các đơn vị đồng hành, tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Hạnh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Lái xe Tiến Đạt (Nhà tài trợ Bạch Kim) và bà Trần Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tân Phạm Nguyên (Nhà tài trợ Vàng).

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ tại Lễ xuất phát. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Lần đầu tiên tham gia hành trình, bà Lưu Thị Hồng Liên (đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đồng hành cùng chương trình Caravan của Báo Pháp luật Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hào hứng và nhận thấy đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa khi được tiếp xúc, sẻ chia với cộng đồng. Thông qua chuyến đi này, tôi mong muốn gửi gắm thông điệp đến tất cả mọi người là hãy luôn tuân thủ an toàn giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh”.

Bà Lưu Thị Hồng Liên đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức trao cờ xuất phát trang trọng từ Trưởng Ban Tổ chức cho đại diện Ban Cung đường là ông Nguyễn Văn Hạnh và ông Hoàng Xuân Hải (Phó Ban tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Doanh nhân và Pháp luật), đoàn xe Caravan đã chính thức khởi hành, tiến về địa bàn xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Nghi thức trao cờ xuất phát - Thời khắc thiêng liêng đánh dấu đoàn Caravan Báo Pháp luật Việt Nam mùa 4 chính thức lên đường (Ảnh: Triều Nguyễn)

Chiều cùng ngày, không khí chương trình tiếp tục trở nên sôi nổi với Giải Pickleball Báo Pháp luật Việt Nam - Tranh cúp Tân Phạm Nguyên. Sự kiện thể thao này được tổ chức nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên trong đoàn Caravan giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo địa phương và người hâm mộ thể thao tại xã Tuy Đức.

Ban Tổ chức cùng đông đảo các vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc Giải Pickleball Báo Pháp luật Việt Nam - Tranh cúp Tân Phạm Nguyên.

Giải đấu quy tụ hơn 50 vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu như Đôi Nam và Đôi Nam Nữ. Trải qua hơn 4 giờ thi đấu quyết liệt và hào hứng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện rõ tinh thần thể thao thượng võ, sự phối hợp ăn ý và tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị.

Trao cúp và phần thưởng cho các cặp đôi đạt giải ở hạng mục Pickleball đôi Nam - Nữ. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Trao cúp và phần thưởng cho các cặp đôi đạt giải ở hạng mục Pickleball đôi Nam - Nam. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Khép lại ngày hoạt động đầu tiên tràn đầy năng lượng, tối cùng ngày, Ban Tổ chức tiến hành Lễ trao giải, vinh danh các vận động viên xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu của Giải Pickleball “Tranh cúp Tân Phạm Nguyên”. Sang các ngày làm việc tiếp theo, chương trình Caravan Báo Pháp luật Việt Nam mùa 4 sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, trao tặng quà thiện nguyện, tổng kết cuộc thi ATGT học đường và triển khai các chương trình xúc tiến, kết nối giao thương sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Báo Pháp Luật Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Cuộc thi tìm hiểu Luật về ATGT học đường trên địa bàn xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, được xem là điểm nhấn trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông (ATGT) học đường, BTC Caravan mùa 4 đã phát động Cuộc thi tìm hiểu luật về ATGT học đường dành cho học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn. Chương trình tập trung phổ biến các quy định pháp luật giao thông đường bộ cơ bản, hướng dẫn văn hóa giao thông ứng xử văn minh và trang bị các kỹ năng nhận biết, phòng tránh tai nạn giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Các học sinh hào hứng tham gia cuộc thi

Song song với công tác tuyên truyền pháp luật, Ban tổ chức cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân còn triển khai các hoạt động thiện nguyện thiết thực trên địa bàn xã Tuy Đức, nổi bật là các hệ thống lọc nước tại một số điểm trường chưa có nước sạch đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng và những suất học bổng, phần quà hỗ trợ các em học sinh dự kiến sẽ được trao. Những suất quà ý nghĩa này không chỉ giúp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà còn tiếp thêm nguồn lực, động lực cho các em học sinh hiếu học vươn lên trong học tập.

Những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu tiên của hành trình Caravan mùa 4 năm 2026:

Những khoảnh khắc ấn tượng của đoàn xe Caravan Báo Pháp luật Việt Nam mùa 4 trong ngày đầu khởi hành. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng lên đường của lực lượng tình nguyện viên và các đại biểu trước giờ khởi hành. (Ảnh: Triều Nguyễn)

Hành trình Caravan trên các cung đường từ TP. Hồ Chí Minh đến xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Triều Nguyễn)

Toàn cảnh những cung đường mà đoàn Caravan đã đi qua trong hành trình hướng về Tuy Đức. (Ảnh: Đình Hưng)