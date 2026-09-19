Lá cờ Việt Nam tung bay tại lễ khai mạc Asian Games 20

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. Ảnh: Theanh28

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. Ảnh: Theanh28

Vận động viên bơi lội Kitajima Kosuke, từng 2 lần giành Huy chương vàng OIympic, đồng thời là vận động viên xuất sắc nhất Asian Games Busan, đại diện cho các vận động viên dự Asian Games 20 cầm ngọn đuốc Á vận hội để châm lên đài lửa. Ảnh: Theanh28

Nghi thức rước đuốc Asian Games 20. Ảnh: Theanh28

Lâu đài Nagoya, biểu tượng của Thành phố Nagoya, nơi đăng cai Asian Games 20, trong lễ khai mạc. Ảnh: Theanh28

Đoàn chủ nhà Nhật Bản. Ảnh: Theanh28.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Theanh28.

Ngọn đuốc Olympic thắp sáng sân vận động. Ảnh: Theanh28.