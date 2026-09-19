Mưa to lại sắp trút xuống, tâm điểm ở đâu?

Cảnh báo mưa to nơi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (19/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/9 đến 8h ngày 19/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 104.2mm, Sen Thủy (Quảng Trị) 243mm,…

Dự báo ngày và đêm 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ảnh minh họa.

Chiều và đêm 19/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế giảm dần.

Dự báo chi tiết thời tiết ngày và đêm 19/9/2026

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 32-34 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29-32 độ. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực này thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết khu vực này trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ. Trời có mây, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ. Dự báo thời tiết hôm nay trời có mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-33 độ. Trời nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.