Sôi nổi chương trình 'Trăng rằm Đạo Thạnh – cùng em thắp sáng ước mơ' năm 2026

Chương trình diễn ra trong không khí rộn rã, tưng bừng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh trình diễn, kết hợp hiệu ứng màn bắn pháo hoa mừng hội và múa lân rồng sôi động.

Tiết mục văn nghệ sôi động mừng Tết Trung thu do các em học sinh trên địa bàn phường Đạo Thạnh biểu diễn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi làm lồng đèn “Đêm hội Trăng rằm - Sáng tạo công nghệ, kết nối tương lai” và Hội thi hóa trang, tuần hành biểu diễn đường phố “Trung thu Đạo Thạnh – Sắc màu tương lai” vừa diễn ra vào ngày 18-9 trước đó.

Đại biểu trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Nhằm tiếp sức cho thiếu nhi vượt khó, Ban Tổ chức cùng đại diện các ngành, đoàn thể trao 95 phần quà Trung thu ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn phường. Mỗi phần quà gồm 300.000 đồng tiền mặt, 2 bánh trung thu và 1 lồng đèn.

Đông đảo đại biểu, phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồng tham dự "Đêm hội trăng rằm" tại sân khấu chính Công viên Tết Mậu Thân.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Tết Trung thu năm 2026 do UBND phường Đạo Thạnh triển khai, kéo dài từ ngày 18 đến ngày 27-9-2026.

Bên cạnh chương trình lễ chính, chuỗi sự kiện còn mang đến nhiều không gian trải nghiệm phong phú cho thiếu nhi và người dân như: không gian trải nghiệm “Đoàn tàu tri thức” (đọc sách, tô tượng, nặn tò he, làm bánh trung thu), khu trò chơi dân gian, các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, giới thiệu ẩm thực dân gian cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố (Dance Kids, Võ nhạc Taekwondo, nhạc Acoustic).