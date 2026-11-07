Xé lẻ vẫn lộ!

Đối tượng Huy bị bắt giữ cùng số tang vật trộm cắp.

Theo đó, từ tin báo của bà N.T.T. (1977, trú xã Sơn Mỹ) về việc bị kẻ gian đột nhập tư gia, lấy trộm 1 dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng và 1 ĐTDĐ (tổng trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng), Công an xã Sơn Mỹ đã khẩn trương xác minh, truy xét và bắt giữ thủ phạm là Thông Minh Huy (2005, trú xã Sơn Mỹ). Huy khai nhận, sau khi trộm tài sản đã chia ra để cất giấu và mang đi tiêu thụ tại nhiều địa phương được gần 50 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Thông Minh Huy về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.