Sơn La: Giải cứu 4 thiếu nữ khỏi bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

Khoảng 9h ngày 6/11, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin 4 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Co Mạ nghi bị dụ dỗ, lừa đưa khỏi địa phương, có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại khu vực xã Phúc Lộc, TP Hà Nội.

Các thiếu nữ được cơ quan công an giải cứu. Ảnh: CACC

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của các em, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Co Mạ và Công an xã Phúc Lộc TP Hà Nội áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm.

Sau hơn 5h đồng hồ, lực lượng công an đã tìm thấy và đưa các em trở về với gia đình an toàn. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.