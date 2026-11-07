VKSND khu vực 1 thực nghiệm điều tra vụ án 'cướp tài sản'

Sáng nay (7/11), lãnh đạo VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “cướp tài sản” xảy ra vào ngày 22/09/2026 tại phường Đồng Hới.

Theo nội dung vụ án, vì mong muốn nhanh chóng có tiền để giải quyết nhu cầu của cá nhân, ngày 22/9/2026 biết được bà Dương Thị S ở nhà một mình tại số 01 Ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Ngô Chí Thanh và Nguyễn Thị Hồng Như đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà S.

Với ý định trên, Thanh và Như đã đột nhập vào nhà bà S. Khi nhìn thấy bà S một mình ngồi ở gian nhà bếp, Thanh dùng tay khống chế, dùng giẻ lau bịt miệng, dùng dây điện trói tay, đánh vào mặt bà S dẫn đến bà S mất khả năng phản kháng, tê liệt về mặt tinh thần.

Thanh đã chiếm đoạt 1 nhẫn đang đeo ở tay bà Sen, số tiền 825.000 đồng và 1 máy điện thoại di động Samsung.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thanh và Như đã rời khỏi hiện trường, sử dụng tiền vào nhu cầu cá nhân, nhẫn vàng và điện thoại chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ.

Kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra.

Nhằm kiểm tra, xác minh lời khai của những người tham gia tố tụng, xác định vai trò, hành vi của Nguyễn Thị Hồng Như trong vụ án cướp tài sản trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên được phân công đã trực tiếp kiểm sát toàn bộ quá trình thực nghiệm nhằm đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng. Quá trình thực nghiệm được ghi hình đầy đủ để làm căn cứ phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Trên cơ sở đó, cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.