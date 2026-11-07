Quy trình xử lý vi phạm giao thông, kể cả phạt nguội, người dân cần biết

Việc giải quyết vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại trụ sở đơn vị CSGT được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2020 và 2025); Thông tư số 73/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an và Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư này.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội.

Cụ thể, đối với trường hợp người vi phạm trực tiếp đến trụ sở đơn vị CSGT để làm việc, quy trình giải quyết được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính, đối chiếu hồ sơ vi phạm.

Cán bộ CSGT tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính do người vi phạm xuất trình, kiểm tra và đối chiếu thông tin trên biên bản với hồ sơ vi phạm. Trường hợp người vi phạm làm mất biên bản, cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra, đối chiếu kỹ thông tin nhân thân với hồ sơ vi phạm.

Việc giải quyết không thực hiện thông qua người trung gian, trừ trường hợp được ủy quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, không giải quyết vụ việc ngoài địa điểm được đơn vị bố trí để giải quyết vi phạm hành chính.

Đối với những vụ việc cần xác minh, làm rõ, cán bộ tiếp nhận báo cáo, đề xuất người có thẩm quyền tổ chức xác minh theo quy định.

Người dân đến trụ sở CSGT làm việc.

Bước 2: Thông báo hình thức, mức xử phạt và các biện pháp có liên quan.

Cán bộ CSGT thông báo cụ thể cho người vi phạm về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, các biện pháp ngăn chặn, biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe và các biện pháp khác (nếu có).

Đối với trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người vi phạm được thông báo và xem kết quả thu thập bằng các phương tiện, thiết bị này để biết, đối chiếu.

Đối với giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe đã được tích hợp, cập nhật trên tài khoản định danh điện tử hoặc cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, khi áp dụng hình thức tước quyền sử dụng, người có thẩm quyền thực hiện việc tước trên môi trường điện tử.

Thông tin về việc tước quyền sử dụng được cập nhật trên cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Trang thông tin điện tử của Cục CSGT, VNeTraffic và các cơ sở dữ liệu, phần mềm khác do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Việc cập nhật, đồng bộ thông tin giúp người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) nắm được tình trạng giấy tờ để chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Người dân thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bước 3: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xử phạt, người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền theo quy định.

Bước 4: Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ nộp tiền phạt.

Cán bộ CSGT tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu biên lai thu tiền phạt hoặc chứng từ thu, nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật với hồ sơ vi phạm hành chính; sau đó thực hiện lưu hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ hoặc giấy tờ bị tước quyền sử dụng.

Sau khi người vi phạm hoàn thành các thủ tục theo quy định, người có thẩm quyền thực hiện việc trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ hoặc giấy tờ bị tước quyền sử dụng theo thủ tục hành chính.

Đối với giấy tờ có thông tin bị tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, người có thẩm quyền ra quyết định và lập biên bản trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt. Đồng thời, thông tin trên cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính được đồng bộ với các hệ thống liên quan để gỡ bỏ nội dung về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.

Bước 6: Giải quyết vụ việc theo thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cán bộ CSGT kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy thông báo với giấy tờ tùy thân của người đến làm việc; cho người vi phạm xem kết quả thu thập hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Sau đó, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp người vi phạm nộp tiền phạt qua Cổng Dịch vụ công, quy trình giải quyết được thực hiện như sau:

Bước 1: Gửi thông tin xử phạt lên Cổng Dịch vụ công.

Người có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin về quyết định xử phạt lên Cổng Dịch vụ công. Hệ thống tự động gửi thông báo để người vi phạm tra cứu thông tin quyết định xử phạt thông qua số điện thoại đã cung cấp cho cơ quan Công an tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính hoặc số điện thoại đã đăng ký với cơ quan quản lý phương tiện.

Bước 2: Tra cứu quyết định xử phạt, nộp tiền phạt và đăng ký nhận lại giấy tờ.

Người vi phạm truy cập Cổng Dịch vụ công, sử dụng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc số biên bản vi phạm hành chính đã được thông báo để tra cứu thông tin; thực hiện nộp tiền phạt trực tuyến và đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ, bị tước quyền sử dụng qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 3: Tra cứu biên lai điện tử, lưu hồ sơ xử phạt.

Người có thẩm quyền xử phạt tra cứu biên lai điện tử thu tiền phạt do hệ thống Cổng Dịch vụ công gửi về để in, lưu vào hồ sơ xử phạt. Đây là căn cứ để thực hiện thủ tục trả lại giấy tờ bị tạm giữ và cập nhật, đồng bộ dữ liệu nhằm gỡ bỏ thông tin về việc tạm giữ trên Ứng dụng định danh quốc gia và các cơ sở dữ liệu, phần mềm có liên quan theo quy định.

Bước 4: Trả lại giấy tờ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người có thẩm quyền xử phạt thực hiện trả lại giấy tờ bị tạm giữ hoặc giấy tờ bị tước quyền sử dụng (khi hết thời hạn tước) cho người bị xử phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo đăng ký.

Đối với giấy tờ có thông tin về việc bị tạm giữ, tước quyền sử dụng trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, hệ thống dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thực hiện đồng bộ thông tin để gỡ bỏ nội dung về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó theo quy định.

Khi đến giải quyết vi phạm hành chính, người dân cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan, cung cấp thông tin chính xác và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ có thẩm quyền. Việc giải quyết phải được thực hiện tại địa điểm do đơn vị CSGT bố trí; người dân không thông qua trung gian trái quy định, không giao giấy tờ hoặc tiền cho cá nhân không có thẩm quyền.

Nắm rõ trình tự, thủ tục giải quyết vi phạm hành chính giúp người dân chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tiết kiệm thời gian, đồng thời góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.