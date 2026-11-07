Vụ Mr Pips: Luật sư đề nghị tăng án với Shark Bình, tranh luận về tội danh của vợ Mr Hunter

Đề nghị phân hóa trách nhiệm, sớm trả lại tiền cho bị hại

Sáng 7/11, sau phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện VKSND Tp.Hà Nội đối với 188 bị cáo, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi của bị hại, với sự tham gia của khoảng 200 luật sư.

Bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 13,5 tỷ đồng, một luật sư bày tỏ đồng tình với quan điểm của Viện kiểm sát, cho rằng đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, tuyệt vọng, thậm chí có người nảy sinh ý định tự tử.

Theo luật sư, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn phải đủ sức răn đe, ngăn ngừa những vụ việc tương tự. Tuy nhiên, việc quyết định hình phạt cần căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia, khoản tiền hưởng lợi và thái độ khắc phục hậu quả của từng bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại toà (Ảnh: Xuân Trung).

Từ đó, luật sư đề nghị phân hóa trách nhiệm thành 3 nhóm. Với hai bị cáo chủ mưu Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, mức án chung thân mà VKS đề nghị được đánh giá là phù hợp.

Đối với nhóm 10 bị cáo bị truy tố về tội Rửa tiền, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), luật sư đề nghị HĐXX xem xét kỹ hơn trách nhiệm của từng người. Riêng Shark Bình, luật sư cho rằng mức án 9-10 năm tù mà VKS đề nghị chưa tương xứng khi đánh giá đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại tòa và việc khắc phục hậu quả.

Từ đó, luật sư đề nghị tuyên phạt bị cáo 10-12 năm tù.

Theo cáo buộc, Shark Bình cùng hai cấp dưới đã tiếp tay rửa khoảng 320 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Ví Ngân Lượng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán được hưởng phí 1-2,5% giá trị giao dịch và 1.500 đồng mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, cáo trạng chưa xác định chính xác tổng số tiền Shark Bình trực tiếp hưởng lợi từ hoạt động này. Cơ quan công tố ghi nhận Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo Bình.

Tại phiên tòa, một số bị hại khai nhân viên trong đường dây Mr Pips từng sử dụng tên tuổi Shark Bình - một doanh nhân nổi tiếng trên truyền hình và trong giới khởi nghiệp, để tạo lòng tin.

Họ giới thiệu việc chuyển tiền qua Ví Ngân Lượng là đáng tin cậy. Một bị hại cho biết đã mất hơn 5 tỷ đồng, trong đó hơn 4 tỷ đồng được nạp qua ví điện tử này.

Trước đó, luật sư bào chữa cho Shark Bình đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có khoản 5,7 tỷ đồng đã khắc phục hậu quả và hoàn cảnh gia đình có bốn người con, trong đó 3 cháu còn nhỏ, cần được chăm sóc, giáo dục.

Với nhóm đồng phạm tích cực gồm các trưởng vùng, trưởng văn phòng và quản lý, luật sư đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với vai trò và khoản tiền hưởng lợi.

Theo ông, đây là những người trực tiếp thực hiện, giúp sức hoặc thúc đẩy hoạt động lừa đảo thông qua việc tuyển dụng, quản lý nhân viên, vận động nhà đầu tư nạp tiền và duy trì hệ thống chiếm đoạt.

Luật sư nhấn mạnh chức danh được giao hoặc lời khai cho rằng bản thân chỉ là người làm thuê, không biết công ty lừa đảo không thể là căn cứ duy nhất để đánh giá trách nhiệm. Đặc biệt, việc khắc phục hậu quả phải thực chất, tương xứng với khoản tiền đã hưởng lợi.

Ông dẫn trường hợp ba bị cáo được Mr Pips trả 2-3 tỷ đồng tiền lương, thưởng nhưng mới nộp lại vài chục triệu đồng. Theo luật sư, việc hưởng lợi hàng tỷ đồng nhưng chỉ hoàn trả một khoản rất nhỏ khó có thể được coi là tích cực khắc phục hậu quả, thậm chí có thể mang tính đối phó.

Ngược lại, với những bị cáo bị lôi kéo, có vai trò thứ yếu, hạn chế trong đường dây và tích cực khắc phục hậu quả, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng. Nhiều người còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại tiền, thậm chí nộp nhiều hơn khoản đã hưởng lợi. Đây là những trường hợp cần được tạo cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời.

Luật sư cũng đề nghị cân nhắc hoàn cảnh những gia đình có nhiều thành viên cùng bị đưa ra xét xử như vợ chồng, anh em hoặc cha mẹ và con cái.

Bên cạnh việc phân hóa trách nhiệm, luật sư kiến nghị sớm thu hồi, hoàn trả tài sản cho các bị hại sau khi bản án có hiệu lực, tránh kéo dài khó khăn cho những người đã mất tiền, trong đó nhiều người sinh sống ở các tỉnh, thành phía Nam.

Luật sư cho biết một số nhà đầu tư chỉ biết vụ án được đưa ra xét xử qua báo chí nên không kịp đăng ký tư cách bị hại và yêu cầu giải quyết quyền lợi. Vì vậy, ông bày tỏ cảm ơn cơ quan tố tụng đã kiến nghị tiếp tục điều tra giai đoạn 2, tạo cơ hội xem xét quyền lợi cho những người chưa được giải quyết trong vụ án này.

Tranh luận về tội danh của vợ Mr Hunter

Một nội dung đáng chú ý khác tại phiên tòa là phần bào chữa cho Ngô Thị Thêu, vợ cũ của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), người đang bị đề nghị 10-11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, hồi tháng 5/2025, Thêu bị truy nã và bị bắt tại Thái Lan với hành vi Không tố giác tội phạm.

Luật sư cho rằng cơ quan tố tụng chưa chứng minh được Thêu biết rõ hoạt động lừa đảo của chồng nhưng vẫn tham gia giúp sức. Việc hai người có quan hệ hôn nhân không đồng nghĩa Thêu phải biết toàn bộ công việc, hoạt động kinh doanh của Ngọ.

Dẫn lời khai của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các quản lý cấp cao tại phiên tòa, luật sư cho biết những người này đều xác nhận Thêu không tham gia quản lý, điều hành hay có quyền quyết định trong công ty. Ngọ cũng khai không cho phép vợ tham gia vào hoạt động của hệ thống.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Luật sư dẫn lại lời khai của một nhân viên từng muốn xin nghỉ làm để dự sinh nhật mẹ. Người này tìm cách nhờ Thêu tác động đến Ngọ nhưng không được chấp nhận. Theo luật sư, tình tiết trên cho thấy Thêu không có tiếng nói trong hoạt động của công ty, ngay cả với chồng mình.

Phía bào chữa cũng đề cập quan hệ hôn nhân giữa hai người không hạnh phúc, từng có thời gian ly thân trước khi ly hôn năm 2023. Từ đó, luật sư phản đối việc suy luận Thêu biết hoạt động lừa đảo chỉ vì là vợ Ngọ.

Một vấn đề khác được luật sư tập trung tranh luận là việc Thêu giới thiệu người thân, đồng hương vào làm tại công ty của chồng. Theo người bào chữa, đây là hoạt động giới thiệu việc làm thông thường, không đồng nghĩa với việc bị cáo cố ý tạo điều kiện cho người khác tham gia lừa đảo.

Luật sư đặt vấn đề, nếu biết công ty hoạt động lừa đảo, Thêu không có lý do gì giới thiệu người thân quen vào làm để rồi chính những người này có nguy cơ vướng vòng lao lý. Khi được hỏi về công việc, Thêu đều hướng dẫn người quen liên hệ trực tiếp với Ngọ vì chồng mới là người quyết định tuyển dụng.

Người bào chữa cũng cho rằng chưa có chứng cứ chứng minh Thêu nhận tiền hoặc hưởng lợi vật chất từ hoạt động lừa đảo. Bị cáo đã nộp 200 triệu đồng vì cảm thấy có lỗi khi giới thiệu người thân vào làm việc tại công ty, dẫn đến việc họ tham gia lừa đảo người khác.

Liên quan nghĩa vụ khắc phục hậu quả của Lê Khắc Ngọ, bị cáo này từng đề nghị sử dụng 142kg vàng (bị cáo ước tính khoảng 600 tỷ đồng) bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại. Theo thông tin tại phiên tòa, số vàng được định giá khoảng 356 tỷ đồng, trong khi Viện kiểm sát đề nghị Ngọ phải nộp lại 335 tỷ đồng.

Tại toà, sau khi bị VKS đề nghị án chung thân, Ngọ cho biết muốn sung công phần tài sản còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Trong khi Ngọ và vợ cũ đều muốn xin lại số tiền hơn 18 tỷ đồng (Ngọ cho Thêu sau khi ly hôn) để nuôi 3 con chung.

Tiếp theo đại diện VKS sẽ có những đối đáp về những luận cứ bào chữa trên.