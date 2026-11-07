Trước đó, ngày 6/10, Công an phường Nếnh chủ trì, phối hợp với một số cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các thửa đất số 4, 5, 6, 7 thuộc khu đất dân cư dịch vụ TDP PL phát hiện T.V.V chỉ đạo các phương tiện, gồm máy xúc và ô tô, vận chuyển, đổ, tập kết trái phép chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Công an Bắc Ninh khởi tố đối tượng đổ hàng trăm tấn chất thải xây dựng ra môi trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận, xử lý và đổ chất thải rắn, nhưng trong quá trình tháo dỡ nhà cũ, đào móng xây dựng nhà mới cho một hộ dân trên địa bàn, T.V.V vẫn chỉ đạo các phương tiện đưa chất thải đến khu đất có mục đích sử dụng là đất ở.

Tổng khối lượng chất thải rắn bị vận chuyển, đổ trái phép được xác định lên tới hơn 261 tấn.

Làm việc với cơ quan điều tra, T.V.V khai nhận biết bản thân không có chức năng thu gom, xử lý loại chất thải này nhưng vẫn thực hiện hành vi vi phạm nhằm tiết kiệm chi phí.

Việc đổ chất thải không đúng nơi quy định không chỉ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn thông thường mà còn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.