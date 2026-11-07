17 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Ba vụ ngộ độc tập thể liên quan đến bánh mì xảy ra tại Quảng Ngãi từ đầu năm 2026. Ảnh minh họa: LH.

Theo văn bản vừa gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết địa phương ghi nhận 17 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/11.

Đáng chú ý, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan bánh mì thứ ba tại Quảng Ngãi trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 10, vụ ngộ độc tại điểm bán bánh mì Bà Được khiến 175 người ngộ độc. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do thực phẩm nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai biện pháp điều tra, xử lý và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, các cơ sở khám, chữa bệnh đang tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngành y tế địa phương cũng được yêu cầu thông báo rộng rãi đến người dân tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người từng ăn bánh mì tại các cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, cần thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Song song với công tác điều trị, Sở Y tế cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc. Cơ quan chức năng phải lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân; đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện. Kết quả điều tra cần được công khai để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Quảng Ngãi rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là cửa hàng, xe đẩy bán bánh mì. Các cơ sở cần được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản.

Người dân cũng cần được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh để hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Ngoài ra, địa phương phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục theo quy định.